كلية التجارة بجامعة عين شمس تستقبل وفدًا من جامعة بواتييه الفرنسية لتعزيز آفاق التعاون

استقبلت كلية التجارة جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من جامعة بواتييه الفرنسية، في زيارة هامة تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والاستراتيجي بين المؤسستين العريقتين.

برعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين.. رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة كامل.. نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق.. نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فريد محرم الجارحي.. عميد كلية التجارة جامعة عين شمس.

جاءت الزيارة، التي مثل فيها الجامعة الفرنسية كلًا من الدكتورة Véronique PRÉCHOUX، مدير العلاقات الدولية، والدكتور/ Clément POUPARD، رئيس قسم العلاقات الدولية، وبحضور Yannick Bineau، المنسق الفرنسي لبرنامج الدراسة باللغة الفرنسية، والدكتورة إيمان عبد السلام.. المنسق الأكاديمي لشعبة الدراسة باللغة الفرنسية، وذلك لتعزيز أواصر التعاون القائمة واستكشاف آفاق جديدة. وتركزت المباحثات على تفعيل الاتفاقيات الثنائية الحالية وبلورة رؤى مشتركة لتطوير برامج دراسات عليا هجينة متطورة، تواكب متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل العالمي.

كما هدفت المناقشات إلى توسيع قاعدة التبادل الطلابي والأكاديمي، مما يمنح طلاب البكالوريوس والدراسات العليا وباحثي كلية التجارة جامعة عين شمس فرصًا ثمينة للاطلاع على المناهج الدولية والدراسة في بيئة متعددة الثقافات، والعكس صحيح، مما يعزز من الجسور المعرفية بين مصر وفرنسا.

 

وفي هذا الصدد، صرّح  الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية: "إن استقبال هذا الوفد يمثل خطوة عملية في مسيرة تعاوننا الطويل مع جامعة بواتييه، نحن نؤمن بأن التعليم العالي هو السبيل لتحقيق التميز وإعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى إثراء البيئة التعليمية والبحثية لطلابنا وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء."

من جانبها، أعربت  Véronique PRÉCHOUX عن سعادتها بهذا اللقاء، قائلة: "إن العلاقة مع جامعة عين شمس، إحدى أعرق الجامعات المصرية، تمثل أولوية لنا، نحن متحمسون لتعميق هذا الشراكة من خلال برامج ملموسة تخدم طلاب البلدين وتدفع بعجلة البحث العلمي إلى الأمام."

الجدير بالذكر أن جامعة بواتييه هي إحدى أعرق الجامعات الفرنسية والأوروبية، حيث تأسست عام ١٤٣١، وتشتهر بتميزها في مجالات القانون، والعلوم، والإدارة، والآداب.

