سامح الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية وطنية واستراتيجية وزارة الطيران

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني والإدارة المركزية لحوادث الطيران، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني المستمرة للارتقاء بمنظومة السلامة الجوية وتطوير الأداء المؤسسي بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.

وقّع البروتوكول كلٌّ من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار رامي منصور رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجانبين في مختلف مجالات سلامة الطيران المدني، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة الجوية، ويعزز التزام الدولة المصرية بمتطلبات اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الطيران المدني المصري بما يتواكب مع أحدث الممارسات العالمية في مجال السلامة الجوية، مشيرًا إلى أن دعم وتفعيل أوجه التعاون والتكامل بين الجهات التابعة للوزارة يمثل ركيزة أساسية لضمان التشغيل الآمن والفعّال لمنظومة الطيران المدني.

وأضاف الحفني أن وزارة الطيران المدني تولي ملف السلامة الجوية اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد أهم عناصر الثقة في صناعة النقل الجوي على المستويين المحلي والدولي، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات العاملين وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في هذا المجال الحيوي.

واختتم وزير الطيران المدني بتأكيده أن هذا البروتوكول يُعد خطوة جديدة نحو مزيد من التكامل المؤسسي والتعاون الفني داخل القطاع، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو نظام طيران آمن ومستدام يواكب التطورات العالمية ويعكس المكانة الرائدة لمصر في مجال الطيران المدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.