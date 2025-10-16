فوز طلاب جامعة حلوان بالمركز الأول عن مشروع لتحلية مياه البحر لإنتاج الهيدروجين الأخضر

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الجلسة الختامية لمسابقة مشروعات التخرج ضمن النسخة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، برعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان "الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية".

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن بالغ سعادته بالمشاركة في تحكيم المسابقة النهائية للمشروعات الطلابية، التي تُقام سنويًا على هامش فعاليات الأسبوع، مقدمًا الشكر للدكتور هاني سويلم على دعوته للمشاركة في تحكيم المسابقة، ومؤكدًا أن هذه الفعالية تمثل منصة مهمة لاستعراض إبداعات الشباب في التعامل مع قضايا المياه، التي تعد من أهم قضايا التنمية في مصر والعالم.

وثمن الوزير الجهد المتميز الذي تبذله وزارة الموارد المائية والري في تنظيم هذا الحدث الدولي البارز، الذي أصبح أحد أهم المنتديات المتخصصة في قضايا المياه، مشيرًا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يسهم في تبادل الخبرات والأفكار بين الخبراء والباحثين وصناع القرار، ويشهد سنويًا العديد من الفعاليات العلمية والأنشطة التطبيقية التي تثري الحوار حول إدارة الموارد المائية، وتدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والاستدامة.

كما أشاد الوزير بالمستوى المتميز للمشروعات المشاركة في المسابقة، مؤكدًا أن ما قدمه طلاب الجامعات يعكس قدرات علمية وابتكارية واعدة، ووعيًا كبيرًا بقضايا التنمية المستدامة، وحرصهم على المساهمة في إيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه الوطن، خاصة في مجالات المياه والطاقة والبيئة.

وأوضح أن الأفكار والمخرجات التي عرضها الطلاب تتميز بكونها قابلة للتحويل من المعرفة الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع.

ووجه الدكتور أيمن عاشور التحية لأعضاء هيئات التدريس والمشرفين الأكاديميين في الجامعات المصرية المشاركة، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إعداد وتأهيل الطلاب ومتابعتهم أثناء تنفيذ مشروعاتهم، مؤكدًا أن هذا المستوى الرفيع من الأداء يعكس ثمرة التعاون المثمر بين الطلاب وأساتذتهم، ويؤكد تميز العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعات المصرية.

وأضاف أن جميع المشروعات المشاركة تستحق التقدير لما تضمنته من أفكار مبتكرة وحلول عملية لقضايا تنموية حقيقية، تجمع بين التميز البحثي والتطبيق العملي، كما تصلح العديد منها للتحول إلى مشروعات تطبيقية ناجحة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم شباب الباحثين والمبتكرين انطلاقًا من دور البحث العلمي والابتكار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

من جانبه، رحب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بمشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات الأسبوع، مؤكدًا أهمية المسابقة في إبراز جهود الشباب وإبداعهم في إيجاد حلول عملية لمشكلات التنمية، وخاصة في قضايا المياه التي تمثل محورًا أساسيًا للحياة والتنمية.

وقدّم الوزير التهنئة للدكتور أيمن عاشور ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا جهود الوزارة في دعم المرشح المصري الدكتور خالد العناني، الذي تم اختياره مؤخرًا مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، كأول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

وأشار الدكتور سويلم إلى الدور البارز لأسبوع القاهرة للمياه في تحقيق التواصل بين المتخصصين العاملين في مجال المياه وتسهيل تبادل الخبرات والأفكار بينهم وبين المسئولين التنفيذيين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لكافة المتسابقين، مشيدًا بمستوى المشروعات المقدمة منهم، بما يؤكد ما يتمتع به هؤلاء الشباب من قدرات إبداعية خلاقة ومتميزة ووعي بقضايا المياه وتحدياتها في مصر، وسعي لخدمة الوطن بهذه الأفكار المتميزة.

كما توجه الدكتور سويلم بخالص التحية للجامعات المصرية المشاركة، مشيدًا بما وصلت إليه الجامعات المصرية من مستويات متميزة، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف البحث العلمي والابتكار.

وقد استعرض الطلاب خلال الجلسة الختامية مشروعاتهم المتميزة في مجالات إدارة المياه وترشيد استخدامها، حيث أشاد الوزيران ولجنة التحكيم بمستوى الابتكار الذي قدمه الطلاب.

وتضمنت المشروعات المشاركة مجموعة من الأفكار الإبداعية، منها مشروع جامعة عين شمس حول "التنمية المستدامة لمنطقة سهل حشيش"، ومشروع جامعة حلوان بعنوان "نظام تحلية مياه البحر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء النظيفة باستخدام خلية وقود مُصنَّعة محليًا"، ومشروع جامعة القاهرة حول "تصميم وتصنيع موزع مياه مستدام مزود بخزان ثلج (Ice Bank)"، ومشروع جامعة المنصورة "لتصميم روبوت لري المساحات الطبيعية"، إلى جانب مشروع جامعة هليوبوليس بعنوان؛ "التخثير الكهربائي المحسّن بالطاقة الشمسية لتنقية المياه المستدامة باستخدام تقنيات التعلم الآلي"، ومشروع جامعة النيل حول "معالجة مياه الصرف الصناعي من خلال التحلل البيولوجي لأصباغ الآزو السامة باستخدام التقنيات الميكروبية المتطورة".

وقد فازت جامعة حلوان بالمركز الأول، وجاءت جامعة النيل في المركز الثاني، بينما حصلت جامعة المنصورة على المركز الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يُعد أحد أبرز الفعاليات الدولية التي تنظمها وزارة الموارد المائية والري سنويًا منذ عام 2018، بهدف مناقشة التحديات المائية وتعزيز التعاون الدول.

