الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يكشف فحوى مكالمته مع بوتين وموعد اللقاء المرتقب (فيديو)

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فحوى المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، والموعد المتوقع للقاء المرتقب بينهما في المجر.

وقال ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض إنه تحدث مع بوتين عن صواريخ "توماهوك"، مضيفًا أنه يتوقع أن يكون اللقاء "قريبًا، ربما في غضون الأسبوعين المقبلين، سريعًا جدًّا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سوف يستبق لقاء المجر بإجراء محادثات مع مسؤولين روس.

 

وكانت الرئاسة الروسية قد ذكرت، في بيان، أن “الاتصال تم بعد طلب روسي، وأن بوتين أبلغ ترامب أن تسليم صواريخ توماهوك لأوكرانيا لن يغير الموقف العسكري”.

وبحسب البيان: "أبلغ بوتين ترامب أن روسيا تملك السيطرة على كل الجبهة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "ترامب اقترح عقد قمة في بودابست وبوتين وافق فورًا".

وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، قد قال عبر منصة "إكس"، في تعليقه على المحادثة الهاتفية التي جرت، الخميس، بين بوتين وترامب، إن "هذا الخبر رائع بشكل مذهل".

وأضاف سيارتو أن "الأمر الأكثر روعة هو أنهما سيلتقيان قريبًا في بودابست"، معتبرًا أن "الطريق إلى السلام يكمن في المفاوضات".
 

وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، قد قال عبر منصة "إكس"، في تعليقه على المحادثة الهاتفية التي جرت، الخميس، بين بوتين وترامب، إن "هذا الخبر رائع بشكل مذهل".

وأضاف سيارتو أن "الأمر الأكثر روعة هو أنهما سيلتقيان قريبًا في بودابست"، معتبرًا أن "الطريق إلى السلام يكمن في المفاوضات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكالمة الهاتفية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البيت الأبيض صواريخ توماهوك الرئيس الأمريكي إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

صدمة مزدوجة، "الثروة الداجنة" تتوقع زيادة أسعار الدواجن بعد ارتفاع الوقود

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads