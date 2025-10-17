ترامب يكشف فحوى مكالمته مع بوتين وموعد اللقاء المرتقب (فيديو)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فحوى المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، والموعد المتوقع للقاء المرتقب بينهما في المجر.

وقال ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض إنه تحدث مع بوتين عن صواريخ "توماهوك"، مضيفًا أنه يتوقع أن يكون اللقاء "قريبًا، ربما في غضون الأسبوعين المقبلين، سريعًا جدًّا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سوف يستبق لقاء المجر بإجراء محادثات مع مسؤولين روس.

وكانت الرئاسة الروسية قد ذكرت، في بيان، أن “الاتصال تم بعد طلب روسي، وأن بوتين أبلغ ترامب أن تسليم صواريخ توماهوك لأوكرانيا لن يغير الموقف العسكري”.

وبحسب البيان: "أبلغ بوتين ترامب أن روسيا تملك السيطرة على كل الجبهة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "ترامب اقترح عقد قمة في بودابست وبوتين وافق فورًا".

‼️🇺🇸🇷🇺Trump: The conversation with Putin was so productive that it could lead to peace, meeting soon



▪️The meeting with Putin could take place within two weeks, Trump announced at the White House. pic.twitter.com/kvKVbFpnYl — ✯Phantom✯AK47 (@47_phantom47) October 16, 2025

وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، قد قال عبر منصة "إكس"، في تعليقه على المحادثة الهاتفية التي جرت، الخميس، بين بوتين وترامب، إن "هذا الخبر رائع بشكل مذهل".

وأضاف سيارتو أن "الأمر الأكثر روعة هو أنهما سيلتقيان قريبًا في بودابست"، معتبرًا أن "الطريق إلى السلام يكمن في المفاوضات".



