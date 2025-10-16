الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يهاتف بوتين بيده اليمنى ويغرد باليسرى: أنا والرئيس الروسي نتحدث الآن

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على كتابة تدوينات على منصته “تروث سوشيال” خلال المكالمة الهاتفية التى يجريها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ترامب يجري مكالمة هاتفية طويلة مع بوتين

وقال ترامب فى سياق تعليقه على المكالمة الدائرة بينه وبين بوتين، أنا والرئيس الروسي نتحدث الآن، ومكالمتنا المطولة ما زالت جارية.

وتابع ترامب، أنا والرئيس بوتين سنبغلكم مضمون مكالمتنا الهاتفية ونتائجها فور انتهائها.

ترامب يناقش حرب أوكرانيا مع بوتين 

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكى نقل عن مصدر مطلع قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وذكر، أن هذه المكالمة تأتي قبل يوم واحد من الزيارة المقررة لفلاديمير زيلينسكي للبيت الأبيض.


وأضاف الموقع أنه "من المقرر عقد اجتماع بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض يوم 17 أكتوبر، كما ستجري مناقشة شحنات الأسلحة، بما في ذلك صواريخ توماهوك".

هذا وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين في وقت سابق، بأن الرئيس بوتين "قد يجري مكالمة هاتفية دولية مسائية" في 16 أكتوبر.

زيلينسكي: السلام في أوكرانيا لن يتحقق إلا باستخدام القوة

بوليتكيو: ترامب متفائل بتحقيق السلام في أوكرانيا عقب تبادل الرهائن بالشرق الأوسط

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب بوتين زيلينسكي مكالمة هاتفية الرئيس الروسي ترامب وزيلينسكي

مواد متعلقة

هدفها صواريخ توماهوك، الرئيس الأوكراني يبدأ زيارة إلى أمريكا قد تشعل الحرب العالمية الثالثة

بوتين يستقبل أحمد الشرع فى الكرملين (فيديو)

حريق بمبنى رئاسة الوزراء في كييف بعد هجوم روسي ووقوع قتلى ومصابين

ضربة روسية توقف مصنعًا تركيًّا لإنتاج المسيرات في كييف

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

قبل إعلان زيادة البنزين والسولار رسميا، روشتة ترشيد الوقود في سيارتك

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads