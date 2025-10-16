ترامب يهاتف بوتين بيده اليمنى ويغرد باليسرى: أنا والرئيس الروسي نتحدث الآن

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على كتابة تدوينات على منصته “تروث سوشيال” خلال المكالمة الهاتفية التى يجريها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ترامب يجري مكالمة هاتفية طويلة مع بوتين

وقال ترامب فى سياق تعليقه على المكالمة الدائرة بينه وبين بوتين، أنا والرئيس الروسي نتحدث الآن، ومكالمتنا المطولة ما زالت جارية.

وتابع ترامب، أنا والرئيس بوتين سنبغلكم مضمون مكالمتنا الهاتفية ونتائجها فور انتهائها.

ترامب يناقش حرب أوكرانيا مع بوتين

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكى نقل عن مصدر مطلع قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وذكر، أن هذه المكالمة تأتي قبل يوم واحد من الزيارة المقررة لفلاديمير زيلينسكي للبيت الأبيض.



وأضاف الموقع أنه "من المقرر عقد اجتماع بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض يوم 17 أكتوبر، كما ستجري مناقشة شحنات الأسلحة، بما في ذلك صواريخ توماهوك".

هذا وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين في وقت سابق، بأن الرئيس بوتين "قد يجري مكالمة هاتفية دولية مسائية" في 16 أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.