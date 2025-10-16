الجمعة 17 أكتوبر 2025
مسئول روسي يقيّم المحادثة بين بوتين وترامب

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن الحوار بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب كان مثمرا وإيجابيا مع تحديد واضح للخطوات التالية.

محادثة بوتين وترامب 

وقال دميترييف: "هذه المحادثة الهاتفية الإيجابية والمثمرة بين الرئيسين بوتين وترامب مهمة للعالم أجمع، مع تحديد واضح للخطوات التالية".

كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن "نجاح عملية السلام في غزة يمهد الطريق لحل النزاع الأوكراني"، مؤكدا أنه "سيناقش مع فلاديمير زيلينسكي محادثته الهاتفية التي أجراها اليوم مع الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضاف ترامب أنه "اتفق مع الرئيس بوتين على عقد اجتماع رفيعي المستوى للمستشارين الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أنه "سيلتقي بالرئيس بوتين في مكان متفق عليه بودابست".

