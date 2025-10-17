السيطرة على حريق مخزن لقطع غيار السيارات بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية من السيطرة على حريق شبَّ في سقف غرفة داخل مخزن لقطع غيار السيارات القديمة بالطابق الأرضي في قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب الحريق داخل المخزن بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والسيطرة على ألسنة اللهب وإجراء أعمال التبريد لمنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

ووفق المعاينة الأولية، تبين أن الحريق اندلع في سقف إحدى الغرف داخل المخزن نتيجة ماس كهربائي محتمل، وجارٍ استكمال الفحص لتحديد سبب الحريق بدقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

