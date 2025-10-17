الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق مخزن لقطع غيار السيارات بالقليوبية

حريق بالقليوبية،
حريق بالقليوبية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية من السيطرة على حريق شبَّ في سقف غرفة داخل مخزن لقطع غيار السيارات القديمة بالطابق الأرضي في قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

أول طعن ضد مرشح بالقائمة الوطنية في القليوبية وتنازل نائب مستقبل وطن عن الترشح

ضبط 4 أشخاص بتهمة الترويج للمواد المخدرة في القليوبية

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب الحريق داخل المخزن بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والسيطرة على ألسنة اللهب وإجراء أعمال التبريد لمنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

ووفق المعاينة الأولية، تبين أن الحريق اندلع في سقف إحدى الغرف داخل المخزن نتيجة ماس كهربائي محتمل، وجارٍ استكمال الفحص لتحديد سبب الحريق بدقة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدير أمن القليوبية القليوبية قليوب الحماية المدنية بالقليوبية

مواد متعلقة

ليلى علوي تكشف خلال مهرجان الجونة أهم ميزة في السينما

أول طعن ضد مرشح بالقائمة الوطنية في القليوبية وتنازل نائب مستقبل وطن عن الترشح

معاكسة فتاة تنهي حياة شاب بوابل من الرصاص فى القليوبية، والنيابة تباشر التحقيق

محافظ القليوبية: الحفاظ على الشارع مسئولية مشتركة ولا تهاون في تطبيق القانون

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

صدمة مزدوجة، "الثروة الداجنة" تتوقع زيادة أسعار الدواجن بعد ارتفاع الوقود

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية