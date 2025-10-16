ليلى علوي تكشف خلال مهرجان الجونة أهم ميزة في السينما

عبّرت الفنانة ليلى علوي عن تقديرها لحجم المسئولية التي تتحملها كرئيسة لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، ووصفت التجربة بأنها "مهمة صعبة"، مضيفة: "أوقات بتشوفي فيلم يعجبك جدًا، وبعدين تشوفي فيلم تاني تحسي بيه أكتر، فتحتاري في منح الصوت لمين، وده جمال السينما".

الفكرة أولًا.. لا التقنية

وخلال التغطية المباشرة التي قدمتها الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، شددت ليلى علوي على أن جوهر السينما الحقيقي هو الفكرة التي تلامس وجدان المشاهد، قائلة: "التقنية وحدها لا تكفي ما لم يكن الشريط السينمائي يحمل قيمة فنية حقيقية".

التطور لا يغيّر روح الفن

وأوضحت علوي أن التطور التكنولوجي يُجدد من شكل الصناعة ويضيف إليها، لكنه لن يغيّر جوهر الفن القائم على الإحساس والمصداقية، مؤكدة أن المتعة السينمائية الحقيقية لا تتأثر بمرور الزمن أو تغير الأدوات.

