بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

واصلت محطات الوقود العمل صباح اليوم الجمعة، بأسعار البنزين القديمة، وذلك بعد تأجيل انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المختصة بمراجعة وتحديد أسعار الوقود كل ستة أشهر، وفقًا لمتغيرات السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ويأتي ذلك بعد حالة من الجدل والارتباك سادت مساء أمس، حيث رفضت بعض محطات الوقود تموين السيارات بحجة "نفاد البنزين"، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض محاولة "لتحقيق مكاسب سريعة" قبل الإعلان المحتمل عن زيادة الأسعار.

مصادر: اجتماع لجنة التسعير الخميس المقبل

وكشفت مصادر مطلعة لـ فيتو أن لجنة التسعير التلقائي ستجتمع مساء الخميس القادم، تزامنًا مع نهاية فترة الستة أشهر التي حددتها اللجنة سابقًا لمراجعة الأسعار، ما يعزز التوقعات بإعلان قرار رسمي بتعديل أسعار البنزين في نهاية الأسبوع المقبل.

وتسببت شائعات رفع الأسعار في تدافع المواطنين مساء أمس على محطات الوقود لملء خزانات سياراتهم، تحسبًا لزيادة قد تُقر فجرًا، ما أدى إلى ضغط كبير على المحطات ونفاد كميات من البنزين في بعض المناطق.

توقعات بزيادة غير مسبوقة في الأسعار

وفي سياق متصل، صرّح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبترول لـ فيتو، بأن القرار المرتقب من لجنة التسعير قد يتضمن أكبر زيادة في أسعار البنزين منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة قبل الوصول إلى الأسعار العالمية الكاملة دون دعم، مع الإبقاء على دعم جزئي فقط لأسعار السولار نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار النقل والبضائع.

وأضاف المصدر أن الزيادة المتوقعة قد تتراوح بين 15% إلى 20%، مرجحًا أن تصل أسعار البنزين إلى المستويات التالية:

بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر (زيادة بنحو 2 جنيه)

بنزين 92: من 17.25 إلى 20 جنيهًا للتر (زيادة بنحو 2.75 جنيه)

بنزين 80: من 15.75 إلى 17 جنيهًا للتر (زيادة بنحو 1.25 جنيه)

وتُراجع لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود كل 3 إلى 6 أشهر، بناءً على معادلة سعرية تضم أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف النقل والتكرير محليًا، وتعد هذه المراجعة جزءًا من سياسة الدولة لرفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

مطالب بالشفافية وتوفير بدائل

وفي ظل حالة الترقب، طالب عدد من الخبراء بضرورة الشفافية في الإعلان عن أسعار الوقود وتوقيتات التعديل، تفاديًا لحالة البلبلة والاحتكار التي تتكرر في كل موجة تعديل سعري، كما دعوا إلى توسيع بدائل النقل الجماعي وتوفير حوافز للسيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

يُذكر أن أي زيادة قادمة في أسعار البنزين ستنعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل وأسعار السلع، ما يفرض على الحكومة اتخاذ تدابير حماية اجتماعية متوازنة لتخفيف الأثر على محدودي الدخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.