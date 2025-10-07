هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حقيقة ما يثار بشأن رفع أسعار المواد البترولية ومنها البنزين خلال الأيام المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء بشأن تحريك أسعار الوقود والمواد البترولية حتى الآن.



وشدد على أن الدولة تحسب كل الخطوات بدقة قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، لضمان عدم التأثير سلبًا على الأسواق أو الأحوال المعيشية للمواطنين، ولتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

