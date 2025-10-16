وزير الشباب والرياضة يشيد بأداء منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي في بطولة العالم

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي على الأداء المتميز والنتائج المشرفة التي حققوها خلال منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 حتى 18 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تُقام لأول مرة في القارة الإفريقية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالروح العالية والإصرار الذي ظهر به أبطال مصر خلال المنافسات، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تُترجم حجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة المصرية لأبطالها الرياضيين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة المناخ المناسب لتحقيق البطولات العالمية ورفع علم مصر في مختلف المحافل الدولية.

وواصل أبطال مصر تألقهم في منافسات البطولة، حيث حصد البطل هاني عبد الهادي الميدالية الفضية في وزن 97 كجم، لترتفع حصيلة مصر إلى خمس ميداليات في منافسات الكبار، بواقع ذهبية محمد المنياوي (59 كجم)، وذهبية ريحاب رضوان (61 كجم)، وبرونزية محمد صبحي (88 كجم)، وبرونزية فاطمة محروس (67 كجم)، إلى جانب فضية هاني عبد الهادي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة مستمرة في دعم الاتحادات الرياضية البارالمبية، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكدًا أن ما يحققه أبطال مصر من نتائج في هذه البطولة يمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع المصريين.

يُذكر أن منافسات الكبار انطلقت يوم السبت الماضي وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، على أن تُختتم البطولة بمنافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط يوم 18 أكتوبر، يليها حفل الختام.

وتشارك مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 على مستوى الناشئين والناشئات، و33 على صعيد الكبار.

أشرف صبحي يشهد قرعة النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب لكرة اليد

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات قرعة النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب لكرة اليد لعام 2025.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تنظيم دوري مراكز الشباب لكرة اليد يعكس اهتمام الدولة بترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية وعدم الاقتصار على كرة القدم، تنفيذًا لإستراتيجية الوزارة في تنويع الألعاب الرياضية داخل مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن كرة اليد المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة على المستويين القاري والعالمي، وهو ما يدفع نحو دعم اللعبة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية، واكتشاف المواهب الواعدة التي تمثل نواة لمنتخبات المستقبل.

أشرف صبحي يشهد قرعة النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب لكرة اليد

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن دوري مراكز الشباب لكرة اليد يمثل نموذجًا حقيقيًا لتفعيل الدور الريادي لمراكز الشباب كمؤسسات حاضنة للمواهب، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للمنشآت الشبابية لتنفيذ بطولات تنافسية تسهم في رفع المستوى الفني للعبة على مستوى الجمهورية، وتوفير فرص ممارسة منظمة لجميع الفئات العمرية.

وتُقام النسخة الثانية من الدوري بمشاركة 133 مركز شباب يمثلون 24 محافظة، بإجمالي 2000 لاعب من الفئة السنية مواليد 1996 حتى 2008، حيث تُقام الدورة المجمعة خلال الفترة من 1 حتى 10 ديسمبر المقبل بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، ويسبقها التصفيات التمهيدية خلال شهر نوفمبر.

وتبلغ إجمالي الجوائز المالية 130 ألف جنيه، بواقع 60 ألف جنيه للمركز الأول، و40 ألفًا للثاني، و20 ألفًا للثالث، و10 آلاف جنيه للمركز الرابع، ويتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب ـ الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

