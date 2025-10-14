"بدوي" يبحث مع مسئولي إكسون موبيل وإكوينور زيادة التعاون في مجالات البترول والغاز

اختتم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في القمة العالمية للطاقة بالعاصمة البريطانية لندن، بلقاء السيد جون أرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية لشؤون الاستكشاف، حيث أعرب أرديل عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، لعرض وتيرة تقدم أعمال الشركة السريعة في مشروعات الاستكشاف بالمياه العميقة في مصر، مشيدًا بدعم الرئيس للشراكات الدولية ودفع جهود استكشاف الغاز الطبيعي. وأكد التزام إكسون موبيل بتوظيف أحدث تقنياتها وخبراتها واستثماراتها لتحقيق نتائج ملموسة وتسريع وتيرة أعمالها في مصر.

دعم أنشطة البحث والاستكشاف

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن شركة إكسون موبيل من الشركاء الاستراتيجيين لقطاع البترول المصري، وأن الوزارة تتطلع لتحقيق قصص نجاح جديدة من خلال تلك الشراكة لدعم أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي.

وعلى جانبٍ آخر، التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالسيد خوسيه فراي مارتينيز، النائب الأول رئيس شركة إكوينور النرويجية للطاقة لشئون الاستكشاف، وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الممكنة لإقامة تعاون في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي في مصر في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز الجديدة لأعمال الاستكشاف بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، خاصة في ضوء المزايدة المخطط طرحها. كما تم بحث امكانية التعاون في مشروعات مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، باعتبارها من أولويات اهتمام الجانبين.

