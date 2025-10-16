الجمعة 17 أكتوبر 2025
منتخب 2007 يختتم معسكره بالفوز برباعية على نجوم المستقبل (صور)

منتخب 2007، فيتو
منتخب 2007، فيتو

اختتم المنتخب الوطني للشباب مواليد 2007 بقيادة المدير الفني وائل رياض معسكره الذي انطلق في الثامن من شهر أكتوبر الحالي بالفوز علي نجوم المستقبل 4-1.

هذه التجربة الودية الأخيرة بالمعسكر المفتوح الذي أقيم في مركز تدريب المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وائل رياض يعلق على معسكر منتخب 2007

ومن جانبه، أكد وائل رياض علي نجاح معسكر المنتخب للاستقرار على العناصر الأساسية للمنتخب لخوض المباريات المقبلة في مرحلة الإعداد للمشاركة في المنافسات الرسمية.

وواصل بأن المنتخب يستعد خلال الفترة القادمة للمرحلة الثانية من خوض مباريات مع منتخبات قوية في نفس الأعمار السنية لتجهيز شباب الفراعنة للمنافسات الرسمية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، وائل رياض مديرًا فنيًا ويساعده شريف عبدالفضيل وأحمد رؤوف وإبراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمى ومحمود حرب المدير الإداري والدكتور قاسم قدري مخطط أحمال وأحمد مصطفي محلل أداء.

وائل رياض نجوم المستقبل شريف عبدالفضيل

