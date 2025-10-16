إلهام شاهين من الجونة: أفتقد عمالقة الفن وسأغيب عن دراما رمضان 2026

تحدثت الفنانة إلهام شاهين خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة عبر قناة النهار، عن مشاعرها تجاه عدد من رموز السينما المصرية وعلاقاتها الفنية والشخصية مع جيلها من النجوم.

تفتقد جيل العظماء

قالت إلهام شاهين بكلمات مؤثرة خلال لقائها بقناة “النهار” على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة:"نور الشريف، ومحمود عبد العزيز، وأحمد زكي اشتغلت معاهم أكتر أفلامي، وبفتقدهم جدًا، ومعاهم كمان ناس تانيين كانوا جزءًا من رحلتي".

صداقات فنية ممتدة

وتحدثت عن علاقاتها المقربة داخل الوسط الفني قائلة:"بعتز جدًا بصداقتي مع حسين فهمي، ويحيى الفخراني، ومحمود حميدة، والنجمات يسرا، وليلى علوي، وهالة صدقي.. كلنا عشرة سنين طويلة وفن وحياة."

أهمية المهرجانات ودورها في التطور الفني

وأشادت شاهين بأهمية حضور النجوم لمهرجانات السينما، موضحة:"وجود النجوم في المهرجانات مهم جدًا، لأننا بنسافر مهرجانات تانية علشان نتابع كل جديد في العالم. الندوات والمناقشات بتفيدنا جدًا وبتفتح أفقنا الفني".

احتمال غيابها عن دراما رمضان 2026

وفي ختام حديثها، كشفت إلهام شاهين عن موقفها من المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، قائلة:"معتقدش هكون موجودة في رمضان الجاي، لأن مسلسل كنت متعاقدة عليه التحضير ليه اتعطل، بس ممكن الدنيا تتغير وأكون موجودة..الله أعلم".

