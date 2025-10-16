عايزة تتجوزي تاني؟.. لميس الحديدي تمازح نيللي كريم بمهرجان الجونة ورد غير متوقع للفنانة

أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بعرض فيلمها الجديد «هابي بيرث داي» ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة، مؤكدة أنه فيلم إنساني يناقش قضية عالمية تمس الجميع.

فيلم إنساني يناقش قضية عمالة الأطفال

وقالت نيللي كريم في تصريحاتها بقناة “النهار” مع لميس الحديدي على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة: "فيلم هابي بيرث داي فيلم إنساني جدًا، وقصته تهم أي حد في العالم مش لبلد معينة، لأنه بيتكلم عن عمالة الأطفال. هو فيلم مهرجانات حقيقي، وناقشنا القضية بجرأة وفي نفس الوقت الفيلم رقيق ومؤثر".

اختيارات أكثر نضجًا وجرأة

وأضافت نيللي أنها أصبحت أكثر حرصًا على تنوع اختياراتها الفنية، قائلة: "اختياراتي بقت أكثر جرأة، وبنوع في الأدوار، ومش مضطرة أعمل حاجة مش مقتنعة بيها، بختار الورق بعناية لأن مش سهل ألاقي نص كويس، فبعمل أحسن اللي بيتعرض عليا".

ضد تقليص عدد الحلقات

وعن رأيها في اتجاه بعض الأعمال لتقليص عدد الحلقات، علّقت نيللي بوضوح: "أنا ضد فكرة مسلسل الـ15 حلقة، ولما هرجع للدراما هيبقى مسلسل 30 حلقة كامل".

لميس الحديدي تفاجئها بسؤال عن الزواج

وخلال اللقاء، طرحت الإعلامية لميس الحديدي سؤالًا مفاجئًا حول الزواج، لترد نيللي ضاحكة: "ليه السؤال ده في مهرجان الجونة يا لميس هو ده وقته؟"، ثم أضافت بابتسامة: "بقول يا رب تبقى سنتنا خضراء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.