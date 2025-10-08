الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إلهام شاهين: فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو يعكس دور مصر الهام في المجتمع الدولي

الهام شاهين، فيتو
الهام شاهين، فيتو

حرصت الفنانة  إلهام شاهين على تهنئة الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو، مؤكدة أن هذا المنصب يعكس دور مصر الرائد في المجتمع الدولى.

وكتبت إلهام شاهين من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تحيا مصرنا العظيمة العريقة الأصيلة، ويحيا كل مصرى مشرف لاسم مصر، كلنا فخورين جدا بفوز د. خالد العنانى بمنصب مدير عام اليونسكو”.

وتابعت شاهين: “هذا المنصب يعكس دور مصر الهام  فى المجتمع الدولى، فالدكتور خالد هو أول مصرى وعربى يفوز بهذا المنصب الرفيع المستوى”. 

واختتمت الفنانة قائلة: “ تحياتى لك دكتور خالد، وتمنياتى لك بكل التوفيق والنجاح ودائما تشرف مصر واسم مصر عالميا”.

فوز العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

وفاز الدكتور خالد العنانى، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، كأول عربى ومصرى يفوز برئاسة المنظمة الأممية. 

وقامت 55 دولة من إجمالي57 دولة عضو في المجلس التنفيذي بانتخاب الدكتور خالد العنانى، وهو أكبر عدد أصوات يحصل عليه مرشح لمنصب مدير عام المنظمة في انتخابات تنافسية منذ تأسيسها عام 1945، مما يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها الدول الأعضاء  للدبلوماسية المصرية وللمرشح المصري وكفاءته وجدارته لهذا المنصب وإسهاماته الثقافية ورؤيته الشاملة لعمل المنظمة. 

