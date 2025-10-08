إلهام شاهين: فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو يعكس دور مصر الهام في المجتمع الدولي

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو، مؤكدة أن هذا المنصب يعكس دور مصر الرائد في المجتمع الدولى.

وكتبت إلهام شاهين من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تحيا مصرنا العظيمة العريقة الأصيلة، ويحيا كل مصرى مشرف لاسم مصر، كلنا فخورين جدا بفوز د. خالد العنانى بمنصب مدير عام اليونسكو”.

وتابعت شاهين: “هذا المنصب يعكس دور مصر الهام فى المجتمع الدولى، فالدكتور خالد هو أول مصرى وعربى يفوز بهذا المنصب الرفيع المستوى”.

واختتمت الفنانة قائلة: “ تحياتى لك دكتور خالد، وتمنياتى لك بكل التوفيق والنجاح ودائما تشرف مصر واسم مصر عالميا”.

فوز العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

وفاز الدكتور خالد العنانى، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، كأول عربى ومصرى يفوز برئاسة المنظمة الأممية.

وقامت 55 دولة من إجمالي57 دولة عضو في المجلس التنفيذي بانتخاب الدكتور خالد العنانى، وهو أكبر عدد أصوات يحصل عليه مرشح لمنصب مدير عام المنظمة في انتخابات تنافسية منذ تأسيسها عام 1945، مما يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها الدول الأعضاء للدبلوماسية المصرية وللمرشح المصري وكفاءته وجدارته لهذا المنصب وإسهاماته الثقافية ورؤيته الشاملة لعمل المنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.