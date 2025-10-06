منافسات قوية بدور الثمانية في دوري مراكز الشباب لكرة القدم

تواصل وزارة الشباب والرياضة منافسات دور الثمانية من دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته الحادية عشرة، والذي تُنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وسط تنافس قوي بين الفرق المشاركة التي تمثل مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن دوري مراكز الشباب أصبح أحد أكبر المشروعات الرياضية التي تُنفذ على مستوى الجمهورية، ويجسد رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري في ظل «الجمهورية الجديدة».

وأوضح الوزير أن البطولة تمثل منصة حقيقية لاكتشاف المواهب من مختلف المحافظات، وتحظى بدعم كامل من القيادة السياسية لما لها من دور في نشر قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن النسخة الحادية عشرة تشهد تطورًا كبيرًا في مستوى الفرق المشاركة والتنظيم والإقبال الجماهيري.

وأضاف «صبحي» أن الوزارة مستمرة في التوسع بتنفيذ الأنشطة الرياضية الجماهيرية داخل مراكز الشباب، وإتاحة الفرصة أمام الشباب في جميع المحافظات لممارسة الرياضة كحق أصيل لهم، موضحًا أن الأرقام والإحصائيات الخاصة بالبطولة تعكس مدى التطور الفني والتنظيمي الذي تحقق هذا الموسم.

شهدت منافسات هذا الدور إقامة 130 مباراة بمشاركة 260 فريقًا من مختلف المحافظات، أحرز خلالها اللاعبون أكثر من 490 هدفًا بمعدل يقارب 3.8 هدف في المباراة الواحدة، وهو ما يعكس قوة المنافسة وارتفاع المستوى الفني للبطولة.

وجاءت محافظات الإسماعيلية، الدقهلية، وأسوان ضمن الأعلى تسجيلًا للأهداف، فيما تميزت القاهرة والشرقية بالانضباط الدفاعي وتحقيق نتائج حاسمة بأقل فارق أهداف.

وشهدت منافسات دور الثمانية لقاءات مثيرة وندية عالية بين الفرق المشاركة في مختلف المحافظات؛ ففي الدقهلية تأهلت فرق البرامون، طماي الزهايرة، منشأة البدوي، والجمالية، بينما شهدت كفر الشيخ صعود سيدي غازي، محلة دياي، روينة، والربع.

وفي الشرقية تأهلت شبرا النخلة، شيبة، الصالحية القديمة، وميت حمل، أما البحيرة فشهدت تأهل اطلميس، حافظ إبراهيم، سحالي، وكفر قشاش، وفي الغربية صعدت الرهبين، بلقينا، قليب أُبيار، وشبرانبات، بينما شهدت القليوبية تأهل طحلة، المنزلة، سنديون، والخصوص، وفي القاهرة حسمت الصعود فرق الشرابية، الزاوية الحمراء، منشأة ناصر، وبولاق، فيما واصلت الإسماعيلية تألقها بتأهل المحسمة المحطة، السحارة، الحلوس، واتحاد التل.

أما في الفيوم، فقد تأهلت فانوس، منشأة قارون، أبو حنش، ودفنو، وفي المنيا صعدت سلاقون، صفط الخمار، تلة، وبني مزار، وشهدت بني سويف فوز النويرة، بلفيا، باها، وبهبيش، وفي أسيوط تأهلت الواسطي، الفتح، الزاوية القديمة، ومنفلوط، بينما حسمت سوهاج تأهل بريس، الري، الصوامعة، والمنشاة، وفي قنا صعدت فرق كوم الضبع، سيدي عبد الرحيم، نجع سعيد، ونجع حمادي، أما أسوان فشهدت تأهل أبو سمبل، توماس وعافية، الديوان، وبهريف.

وفي مطروح، فازت أبو ميلاد، وادي الرمل، الحمام، ومستقبل العميد، فيما تأهلت من بورسعيد فرق عرب زيدان، القابوطي، الاستاد، والزهور، أما الإسكندرية فشهدت صعود إسحاق، بغداد، الحرية، وأبيس، وفي شمال سيناء تأهلت فرق 6 أكتوبر رمانة، الجناين، أقطية، ونجيلة.

وفي الوادي الجديد، فازت الخارجة والبشندي وغرب الموهوب والراشدة، بينما في الجيزة تأهلت طناش، ميت شماس، جزيرة محمد، والمنوات.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور الأربعة خلال الأيام المقبلة لتحديد الفرق المتأهلة إلى المرحلة النهائية على مستوى المحافظات، وسط متابعة ميدانية مستمرة من فرق العمل بالإدارة المركزية لمراكز الشباب بالمحافظات.

