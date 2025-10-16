الخميس 16 أكتوبر 2025
اقتصاد

أسعار ومواصفات أرخص سيارة اقتصادية في مصر

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارات بروتون، تعد سيارات بروتون من أرخص السيارات الشعبية التي يرغب في اقتنائها الكثير من المصريين لسعرها الاقتصادي الملائم لكثير من الفئات  المتوسطة، لذا طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية بروتون موديلات 2026  لطرازات ساجا الذي يصل سعرها نحو  670 ألف جنيه.

 

مواصفات سيارات بروتون ساجا

حصلت سيارات بروتون ساجا موديل 2026 علي محرك 4 سلندرات ذات السرعات سعة 1.3 لتر مع نظام VVT (تحكم في توقيت الصمامات)، بقوة 95 “حصانًا” مع عزم أقصى للدوران 120 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات لتصل سرعتها القصوى 165 كم / ساعة.
 

مواصفات وسائل الأمن والسلامة لسيارات بروتون 

 -2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS

-وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

-ومساعد للفرامل في حالات التوقف الطارئ بما يقصر مسافة التوقف

-وحساس خلفي بإنذار صوتي لتسهيل ركن السيارة

وكاميرا خلفية

-مصابيح LED للضوء النهاري في المصعد الأمامي، وهوائي خلفي قصير

- مشتت هواء يعزز ملامح الانسابية والثبات، وحلية باب الشنطة تشتمل على اسم بروتون 

