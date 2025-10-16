أسعار ومواصفات أرخص سيارة اقتصادية في مصر

سيارات بروتون، تعد سيارات بروتون من أرخص السيارات الشعبية التي يرغب في اقتنائها الكثير من المصريين لسعرها الاقتصادي الملائم لكثير من الفئات المتوسطة، لذا طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية بروتون موديلات 2026 لطرازات ساجا الذي يصل سعرها نحو 670 ألف جنيه.

مواصفات سيارات بروتون ساجا

حصلت سيارات بروتون ساجا موديل 2026 علي محرك 4 سلندرات ذات السرعات سعة 1.3 لتر مع نظام VVT (تحكم في توقيت الصمامات)، بقوة 95 “حصانًا” مع عزم أقصى للدوران 120 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات لتصل سرعتها القصوى 165 كم / ساعة.



مواصفات وسائل الأمن والسلامة لسيارات بروتون

-2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS

-وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

-ومساعد للفرامل في حالات التوقف الطارئ بما يقصر مسافة التوقف

-وحساس خلفي بإنذار صوتي لتسهيل ركن السيارة

وكاميرا خلفية

-مصابيح LED للضوء النهاري في المصعد الأمامي، وهوائي خلفي قصير

- مشتت هواء يعزز ملامح الانسابية والثبات، وحلية باب الشنطة تشتمل على اسم بروتون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.