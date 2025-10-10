الجمعة 10 أكتوبر 2025
اقتصاد

قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ تتصدر الأكثر قيم تداول خلال الأسبوع

تصدرت 5 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) خلال جلسات الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي: 

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 3.3 مليارات جنيه. 
العقارات بقيمة تداول بلغت 3.2 مليارات جنيه. 
خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه. 
رعاية صحية وأدوية بقيمة بقيمة بلغت 1.6 مليار جنيه. 
موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه. 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.642 تريليون جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75%  عند مستوى 37376 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63%  عند مستوى 45639 نقطة، وصعد    مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.74%  عند مستوى 16801 نقطة، وقفز  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.57%  عند مستوى 4096 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 11340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 14943 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04%  عند مستوى 3704 نقطة.

الجريدة الرسمية