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خارج الحدود

الاجتماع الخامس خلال 2025، المركزي الأردني يثبت سعر الفائدة

البنك المركزي فى
البنك المركزي فى الأردن، فيتو

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس خلال العام الجاري، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًا، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعًا بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعًا بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا.

توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% 

وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملًا مدعومًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي.

كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعومًا بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهرًا.

تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملًا، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.

 

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