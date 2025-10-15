أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الذهب وانخفاض الدولار.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.. وصندوق النقد يحذر من مخاطر تهدد الاستقرار المالي العالمي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 6 قروش خلال ختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في البنك المركزي والبنوك المصرية.

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب صعودا بنحو 15 جنيها في الجرام، خلال ختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

صندوق النقد: عدم الرد على رسوم ترامب الجمركية عزز متانة الاقتصاد العالمي

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن قرارات معظم الدول بعدم الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت من بين أهم العوامل التي عززت متانة الاقتصاد العالمي.

رئيس الرقابة المالية: التطوير التشريعي والتنظيمي لا يكتمل دون التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوارات مفتوحة نظمها بنكا ستاندرد تشارترد وسيتي بنك مع مجموعة من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الأصول وممثلي مؤسسات التمويل العالمية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لاستعراض تطورات السياسات التنظيمية والرقابية خاصة في ظل تنفيذ مصر برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد على المستوى المالي والنقدي والهيكلي وكذلك القطاع المالي غير المصرفي.

مدّ فترة التصالح في مخالفات البناء ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 نوفمبر 2025

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

كما وافق مجلس الوزراء على استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية، المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

سجلت رقما قياسيا، بيع 2.1 مليون سيارة كهربائية في سبتمبر بنمو 26%

قفزت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة في سبتمبر الماضي بنسبة 26% على أساس سنوي، لتسجل رقم قياسي جديد بلغ 2.1 مليون وحدة، مدفوعة بالطلب القوي في الصين واندفاع متأخر للاستفادة من الائتمان الضريبي في الولايات المتحدة لشراء هذه السيارات، وفق ما أفادت به شركة أبحاث السوق «رو موشن» اليوم الأربعاء.

تراجع صادرات الكويت إلى 16.2 مليار دولار في الربع الثاني من 2025

تراجعت صادرات الكويت خلال الربع الثاني من العام 2025 بنحو 16% إلى نحو 5 مليارات دينار (16.2 مليار دولار)، مع تراجع قيمة الصادرات النفطية حسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت اليوم الأربعاء.

وزير الاستثمار: الحكومة نفذت أكثر من 40 إجراء في إطار الإصلاح الضريبي

اكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة نفذت أكثر من 40 إجراءً في إطار الإصلاح الضريبي، ما أدى إلى رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 37% دون فرض ضرائب جديدة، مع تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة بالمنظومة، بما يعكس توسع القاعدة الضريبية والاتجاه نحو نظام أكثر عدالة واستدامة.

هيئة البريد توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا لتقديم الخدمات المالية

وقعت هيئة البريد المصري وجامعة طنطا بروتوكول تعاون لتفعيل مجموعة من الخدمات المالية والبريدية المتكاملة داخل الجامعة، لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين حيث وقّع البروتوكول كل من سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، والدكتور محمود فاروق سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور قيادات الجامعة.

الضرائب توقع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللقاء الذي عُقد بمحافظة الإسكندرية مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، شهد حوارًا مثمرا وبناء حول سبل تعزيز التعاون بين المصلحة ومجتمع الأعمال بالمحافظة، وتم خلاله توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في إطار تنفيذ توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن تعميق التواصل مع مجتمع الأعمال في مختلف المحافظات، وتيسير الإجراءات الضريبية، ودعم الشراكة مع مجتمع الأعمال.

الجمارك: التجارة غير المشروعة تضر بمبدأ المنافسة العادلة

أكد محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، بمصلحة الجمارك ، أن التجارة غير المشروعة لا تمس فقط الإيرادات الضريبية، بل تضر كذلك بمبدأ المنافسة العادلة وتؤثر سلبًا أيضا على الاستثمارات الأجنبية ومؤشرات الأعمال للسوق المصري وتؤثر سلبا على المستهلك المصري.

البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تعاون مع الصين لتطوير مجالات التنظيم المالي

استقبل طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، فو وانجون، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى مصر، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

المشاط: نقدر جهود مؤسسات التمويل العربية وأهمية التكامل الإقليمي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ باجتماع مجلس المحافظين العرب، بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك، حيث ترأس الاجتماع عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير الشئون الاقتصادية والتنمية بجمهورية موريتانيا، وبمشاركة الدكتور فهد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وممثل الصناديق الإقليمية.

البلدي يتراجع 4 جنيهات، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة تباينًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، إذ انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي مقابل استقرار الأبيض والأحمر..

صناعة مواد البناء تكشف حقيقة طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت

كشفت غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبد الحميد باتحاد الصناعات المصرية، حقيقة ما نسب إلى رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة من تصريحات صحفية بشأن طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت أو إصدار حوافز إضافية.

وزير المالية: المسار الاقتصادي لمصر متوازن وأصبحنا جاذبين لاستثمارات القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر، ويتحسن بشكل متسق وأصبحنا جاذبين لاستثمارات القطاع الخاص، موضحًا أن المؤشرات الأولية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى تعكس صورة شاملة لاستمرار التحسن فى أداء الاقتصاد المصرى.

صندوق النقد الدولي: المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي لا تزال مرتفعة

قال صندوق النقد الدولي، إن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي لا تزال مرتفعة رغم الهدوء الظاهري في الأسواق.

البنك الزراعي المصري: نسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة

أكد ألبير نسان، رئيس مجموعة ائتمان الشركات بالبنك الزراعي المصري، أن البنك يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات، من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية والمنتجات المصرفية المصممة خصيصًا، لتلبية احتياجات عملائه من الشركات العاملة في السوق المصري، وجذب عملاء جدد من كبار العملاء، والشركات الكبرى على اختلاف أنشطتها سواء كانت صناعية أو تجارية، أو زراعية وغيرها، بما يُمكنها من إنجاز أعمالها مثل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الاحتياجات الرأسمالية، والتسهيلات الخاصة بالأنشطة التجارية، وتمويل العمليات التصديرية، وتقديم كافة أنواع الضمانات، بما في ذلك خطابات الضمان لدعم جميع نشاطات الشركة.

الصناعة والمالية: 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة 15%

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو، وذلك من خلال إتاحة ٩٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز ١٥٪ خلال العام المالي الحالي، منها ٨٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.

رئيس مصلحة الضرائب: الثقافة والمعرفة ركيزة أساسية لبناء الوعي الوطني

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال زيارتها إلى مكتبة الإسكندرية استجابة لدعوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وأتت هذه الزيارة في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على التواصل مع مختلف المؤسسات الوطنية الرائدة، التي تمثل منارات للفكر والعلم والثقافة، مشيرة إلى أن مكتبة الإسكندرية ليست مجرد مكتبة بل تعد واحدة من أهم الصروح الثقافية في العالم، ومركزًا للتنوير والمعرفة يسهم في بناء الوعي الوطني ودعم جهود الدولة في التنمية المستدامة.

صندوق النقد يحذر من تجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج بحلول نهاية العقد

قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام العالمي يتجه لتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 1948، عقب الحرب العالمية الثانية.

المشاط: الحكومة تحرز تقدما في ملف تمكين القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار للشركات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة جيفرز المالية العالمية- وهي واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الخدمات الاستثمارية والمالية، وعدد من المستثمرين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 بواشنطن، وذلك بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

عضو اتحاد الغرف يطالب بضرورة توسيع المبادرات بتسهيلات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تعظيم الاستفادة من استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.

البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.679 تريليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.