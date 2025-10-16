مايا دياب: بحب مصر ومهرجان الجونة الأفضل في العالم

أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مشيدة بالتنظيم اللافت للمهرجان وبمحبة الجمهور المصري.

مايا دياب تكشف عن طولها الحقيقي

وكشفت مايا دياب خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي بقناة “النهار”، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة، عن طولها الحقيقي بطريقة طريفة، قائلة: "أنا طويلة 176 سم من غير كعب، "لترد عليها لميس الحديدي مازحة: "أنا معقدة بسبب الطول ده".

عشق لمصر وتنظيم الجونة

وأبدت مايا دياب إعجابها الشديد بمهرجان الجونة قائلة: "أحرص على حضور مهرجان الجونة، وأنا بعشق مصر وأهلها، ومحبتهم واستقبالهم بيغمروني بحب لمصر، التنظيم في مهرجان الجونة أعلى من أي مهرجان على الكرة الأرضية، ولم أرَ محبين ومنظمين زي مهرجان الجونة".

رسالة طاقة إيجابية

واختتمت حديثها بتصريح يعكس شخصيتها المتفائلة:"حاسّة إني اتخلقت علشان أدي طاقة حلوة للناس".

