ميس حمدان: أنا بنت مهرجان الجونة السينمائي، ومي سليم: حدث فني بنستناه كل سنة

أبدت الفنانة ميس حمدان سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها جزءًا من تاريخ المهرجان منذ انطلاقه.

تغيير مفاجئ في الإطلالة

وقالت ميس حمدان مازحة عن إطلالتها الجديدة: "مش عارفة قصيت شعري ولا عملت في نفسي كده ليه، مكنتش أم الشعور.. يمكن نوع من التغيير، مشهد أشيله من حياتي".

ابنة المهرجان من دورته الأولى

وأضافت خلال لقائها بقناة “النهار” على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة: "أنا بنت مهرجان الجونة السينمائي، وكنت أول فنانة تمشي على الريد كاربت في الدورة الأولى، وكل حاجة في المهرجان بتتعمل مظبوطة جدًا".

إشادة بمحتوى المهرجان

وأكدت ميس حمدان أن المهرجان أصبح منصة سينمائية مهمة قائلة: "بنتعرف على ثقافات مختلفة، وفيه ورش وأفلام رائعة، والزخم الفني كبير جدًا".

أمنية خاصة للدورات المقبلة

واختتمت حديثها متمنية تكريم فنانتين كبيرتين في الدورات القادمة، قائلة: "نفسي الفنانة إنعام سالوسة تتكرم في الدورة الجاية، وطبعًا الفنانة سهير البابلي، لأنهم رموز كبيرة في الفن المصري".

حماس كبير للدورة الحالية

من جانبها، أعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مؤكدة أنها تنتظر هذه المناسبة كل عام بشغف كبير.

قالت مي سليم: "ننتظر مهرجان الجونة من العام للعام، وأنا متحمسة جدًا لمشاهدة الأفلام هذه الدورة، الجونة منورة بنجومها وفنها وإبداعها، وأنا حريصة على التواجد من الدورة الأولى".

إشادة بتكريم يسرا ومنة شلبي

وأعربت الفنانة عن سعادتها الخاصة بتكريم النجمتين يسرا ومنة شلبي هذا العام، قائلة: “يسرا حبيبتي وتاريخ وفن، وسعيدة جدًا بتكريمها لأنها تستحق كل تقدير، ومبسوطة كمان بتكريم منة شلبي، وأقولها ألف مبروك، أنا من معجبيها جدًا”.

حلم المشاركة في فيلم ليوسف شاهين

وعن المخرج الراحل يوسف شاهين، قالت مي سليم إنها كانت تتمنى العمل معه: "لو كنت هشارك في فيلم ليوسف شاهين، كنت أتمنى أكون في فيلم المصير، وأطلع في الأغنية اللي غناها محمد منير، أنا بموت في كل أفلام شاهين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.