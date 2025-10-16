تألق شيرين رضا ومي سليم وشقيقتها ميس على ريد كاربت مهرجان الجونة (صور)

تألقت الفنانة شيرين رضا على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة، كما ظهرت مي سليم بإطلالة راقية وكذلك شقيقتها ميس التي ظهرت بـ "لوك" جديد بشعر قصير.

كما حرصت عدد من النجمات الحضور لفعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي أبرزهن؛ يسرا اللوزي والفنانة إلهام شاهين والفنانة بسمة.

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، وسيقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

مئوية يوسف شاهين

وينظم مهرجان الجونة في إطار احتفاله بمئوية المخرج الأيقوني يوسف شاهين، التي تحل في 25 يناير 2026، برنامجًا خاصًّا يكرِّم أحد أعمدة الإبداع السينمائي في العالم العربي والعالم، الذي ترك إرثًا خالدًا وأثرًا لا يُمحى على أجيال من السينمائيين برؤيته الفريدة وأعماله المضيئة.

يتضمن البرنامج عروضًا استعادية لأحد أبرز أفلام يوسف شاهين، إلى جانب مجموعة مختارة من الأفلام التي قدَّمها مخرجون تأثروا بفنه ورؤيته.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد مكانة شاهين باعتباره الأب الروحي لموجة جديدة من السينما العربية، وواحدًا من أبرز الأصوات التي حوّلت السينما إلى مساحة للتعبير الحر والجرأة الفنية والالتزام المجتمعي.

تكريم منة شلبي

وأعلن المهرجان عن اختيار الفنانة المتميزة منة شلبي لتكريمها في دورته الثامنة بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي.

وتُمنح هذه الجائزة سنويًّا للسينمائيين الذين تركت أعمالهم الفنية بصمة لا تُمحى في مسيرتهم الإبداعية.

قدّمت منة شلبي أكثر من 40 فيلمًا سينمائيًّا وما يقارب 20 عملًا دراميًّا، جسدت خلالها أدوارًا تراوحت بين الكوميديا والتراجيديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها وأكثرهن تأثيرًا.

أفلام مهرجان الجونة السينمائي 2025

واختار مهرجان الجونة السينمائي فيلم “عيد ميلاد سعيد” للمخرجة سارة جوهر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة من عمر المهرجان.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في الدورة الأخيرة من مهرجان ترايبيكا السينمائي 2025، حيث حصد ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها جوهر.

كما وقع اختيار الفيلم من اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين ليمثل مصر رسميًّا في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية).

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأمريكي جيمي فوكس.

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم “عيد ميلاد سعيد” قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل.

