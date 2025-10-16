وصول 29 شهيدا إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن 29 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منهم 22 شهيدا تم انتشال جثامينهم، بالإضافة إلى 4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت وزارة الصحة في بيانها أن عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 67 ألفا و967 شهيدا، إضافة إلى 170 ألفا و179 مصابا.

