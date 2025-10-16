محافظ المركزي الأردني: لدينا احتياطيات أجنبية متنوعة تغطي 110% من التزامات البلاد

أعلن محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، أن الاقتصاد الوطني يشهد تحولًا من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، مسلطا الضوء على مؤشرات إيجابية على عدة أصعدة.

مؤشرات النمو والإصلاح

وأضاف شركس خلال مقابلة مع "CNBC عربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أنه تم تحقيق معدلات نمو بلغت 2.7% في الربع الأول و2.8% في الربع الثاني من العام الجاري، متوقعا وصول النمو إلى 3% بحلول عام 2026، وتجاوزه حاجز 4% بنهاية عام 2028.

وأكد محافظ البنك المركزي أن الأردن أنهى بنجاح المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، مما يؤهله للحصول على تمويل إضافي قيمته 344 مليون دولار مع استكمال الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

أداء قطاعي السياحة والصادرات

كشف شركس عن نمو الصادرات الأردنية بنسبة 8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بينما نما قطاع السياحة بنسبة 7.5%.

كما بلغت حوالات العاملين في الخارج نحو 3 مليارات دولار حتى الآن، مع توقعات بأن تصل إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية العام.

قفزة في الاستثمار الأجنبي

وأعلن محافظ البنك المركزي عن قفزة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 36% خلال النصف الأول من العام، متوقعًا استمرار هذا الزخم، خاصة مع تحسن الاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تجاوزت 24 مليار دولار، وهو مستوى قياسي يغطي 110% من الالتزامات، مما يدعم استقرار سعر صرف الدينار ويعزز الثقة، كما أشار إلى تراجع معدل "الدولرة" في الاقتصاد إلى 17.9% من 24% سابقًا.

رؤية التحديث الاقتصادي

وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي، أكد شركس أن الحكومة أنجزت حوالي 32.5% من أولويات الخطة، أي ما يعادل 177 أولوية من أصل 545، مع تخصيص ميزانية تقارب 670 مليون دينار لدعم 183 مبادرة اقتصادية وتنموية. وتستهدف الرؤية رفع الصادرات الصافية إلى نحو 9.7 مليارات دينار وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من مليار دينار بحلول عام 2025.

