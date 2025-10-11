نمو الصادرات الصناعية في الأردن إلى 6.8 مليار دولار خلال 7 أشهر

نمت الصادرات الصناعية في الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 6.6% إلى 4.8 مليار دينار (نحو 6.8 مليار دولار)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفق لإحصائية صادرة عن غرفة صناعة الأردن.

صادرات القطاع الصناعي في الأردن

وأسهم هذا النمو في تقليص فجوة العجز التجاري للمملكة، ورفع مساهمة الصناعة بالاقتصاد الوطني، حيث أظهرت الصناعة الأردنية مرونة عالية وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، ما مكنها من الوصول لهذه المؤشرات التصديرية.

وحسب البيانات، سجلت صادرات 9 قطاعات صناعية فرعية ارتفاعًا كان أعلاها لقطاع الصناعات الإنشائية بـ86%، فيما تراجع قطاع الصناعات الخشبية والأثاث 13%، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتوزعت صادرات القطاع الصناعي من يناير وحتى يوليو الماضيين على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.06 مليار دينار، ثم الجلدية والمحيكات بـ1.03 مليار دينار، والهندسية والكهربائية بـ881 مليون دينار، والصناعات التعدينية بـ640 مليون دينار، والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 524 مليون دينار.

صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية

كما بلغت صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 353 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 106 ملايين دينار، والتعبئة والتغليف والورق 81 مليون دينار، والإنشائية 97 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث 21 مليون دينار.

بحسب البيانات، تركزت أبرز صادرات القطاع الصناعي في منتجات الألبسة وتوابعها وأسمدة أزوتية أو كيماوية ومحضرات الصيدلة والفوسفات والبوتاس والصابون ومحضرات غسيل وأجهزة ومعدات كهربائية.

وزادت صادرات الصناعة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو الماضي للعديد من الدول الأجنبية والعربية، حيث كان أبرزها الهند والسعودية وسوريا والعراق وإثيوبيا وجيبوتي وإيطاليا وصربيا.

تنويع السلع والمنتجات

أوضح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أن نسبة تغطية صادرات القطاع الصناعي للمستوردات خلال الفترة نفسها بلغت 42%.

وقال إن تنويع الأسواق التصديرية كان من أبرز عوامل النجاح، حيث أسهم بتقليل الاعتماد على وجهات محدودة وتعزيز حضور المنتج الأردني في أسواق جديدة مثل أوروبا وسوريا والهند.

