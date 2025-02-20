الخميس 20 فبراير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الفول النابت، أكلة سريعة أواخر شعبان

طريقة الفول النابت
طريقة الفول النابت

طريقة عمل الفول النابت، من الوصفات المصرية القديمة، التي يمكنها أن تكون وجبة فطور سريعة التحضير وصحية، وفي نفس الوقت اقتصادية وغير مكلفة، كما أن الفول النابت من الأكلات المصرية المفيدة، وقيمته الغذائية عالية.

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ويصلح الفول النابت كأكلة للفطار أو الغداء، وكذلك يمكن تناوله في العشاء، وطريقة عمل الفول النابت سهلة التحضير، ولا تحتاج مجهود أو وقت لتحضيره.

وطريقة عمل الفول النابت، من الوصفات الاقتصادية، فلا يحتاج عمله إلا الفول والبصل وبعض التوابل فقط، إلى جانب أن الفول النابت من الاكلات سريعة التحضير، إلا أنه لازالت هناك ستات بيوت لا تجيد طريقة عمل الفول النابت، خاصة المتزوجات حديثا.

الفول النابت
الفول النابت

طريقة عمل الفول النابت على أصوله
تقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل الفول النابت على أصوله، وهو من الأطعمة عالية القيمة الغذائية، وتكاليفه بسيطة.

 

مكونات عمل الفول النابت

1/2 كيلو فول
بصلة مقطعة شرائح
فصين ثوم مفروم
ملح
فلفل أسود
كمون
ورق لورا
كسبرة خضراء
زيت وزبدة

 

خطوات عمل الفول النابت

يغسل الفول جيدا، وينقع في الماء لمدة يوم كامل.
في اليوم التالي، يشطف ويوضع في مصفاة بلاستيك، ويرش بالماء حوالى 4:3 مرات فى اليوم، لمدة 3 أيام.
فى اليوم الرابع يشطف الفول بالماء ويصفى.
يشوح البصل والثوم فى الزيت والزبدة ثم يضاف الفول ويقلب ثم يوضع الماء الساخن.
ويترك على نار متوسطة، ثم يوضع الملح والفلفل الأسمر والكمون وورق اللورا.
ويترك على النار حتى النضج حوالى من 45:30، ثم يقدم مع الخبز المحمص بالثوم والزبدة، ويرش الخبز بالكسبرة الخضراء.

 

طريقة عمل الفول المدمس
 

الفول المدمس
الفول المدمس

ولكل عشاق الفول المدمس المصري، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة مميزة لعمل الفول المدمس في البيت.

 

مكونات عمل الفول المدمس

نصف كيلو فول ( حبة كبيرة فاتحة ) منقوع لمدة 6 ساعات
ثمرة جزر
ثمرة طماطم
ملىء فنجان قهوه عدس أصفر 
ليمونه كامله بدون تقطيع ( صحيحة)

 

طريقة عمل الفول المدمس

ينقى الفول جيدا، ويغسل وينقع في الماء لمدة 6 ساعات، ثم يصفى
يوضع بالدماسة، وفوقه الجزر والعدس والليمونه وماء حتى قبل اخر الدماسة بعقلتين اصبع.
يوضع على النار حتى يغلي، ثم يوضع على السخان الكهربائى، أو على شعلة البوتجاز على أقل درجه حتى ينضج 
وبألف هنا.

 

طريقة أخرى لعمل الفول المدمس في ساعتين فقط

 

نقدم الطريقة السحرية لعمل الفول المدمس في أقل من ساعتين، وبخلطة خاصة، تمنحه قواما كالجاهز، إلى جانب طعمه المميز.

 

المكونات والطريقة:

نصف كيلو فول تدميس بلدي مغسول ومنقوع لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 ساعات.
يوضع في الدماسة، ويضاف لها الماء، بحيث يعلو عنه، ويضاف له عصير ليمونة، ويرفع على النار، حتى يبدأ في الغليان.
بعد أن يغلي لمدة تصل إلى حوالي 10 دقائق، تهدأ الشعلة تماما، ثم يضاف له ربع ملعقة من البيكنج بودر، وهو سر من أسرار التسوية السريعة.
ويترك على نار هادئة جدا، مع المتابعة حتى تماما النضج، ولن يستغرق أكثر من حوالي ساعة ونصف إلى ساعتين كأقصى تقدير.
عند تمام النضج، تحضر الخلطة السرية.

 

مكونات الخلطة: 
ملعقتين دقيق، ملعقة كركم، ملعقة بابريكا، ملعقة معجون طماطم، القليل من الماء.
تخلط المكونات، التى تكون عجينة لينة، وتضاف للفول، مع التقليب المستمر، حتى يتحول قوام الفول إلى غليظ نوعا ما، ثم تطفأ النار، ويكون بذلك الفول جاهزا.

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