الحكم الدولي وائل الصباغ يخوض انتخابات النصر على أمانة الصندوق

انتخابات الأندية، أعلن الحكم الدولي المساعد السابق وائل مصطفى الصباغ، عن خوض انتخابات مجلس إدارة نادي النصر الرياضي على مقعد أمين الصندوق والتى ستجرى يوم 12 ديسمبر القادم.

ومن المقرر أن تقام انتخابات مجلس إدارة نادي النصر الرياضي يوم 12 ديسمبر المقبل.

السيرة الذاتية للحكم الدولي وائل الصباغ

يعد الصباغ حكم مساعد دولي سابق، من مواليد محافظة القاهرة، وهو محاضر ومراقب حكام ومسابقات في الدوري الممتاز، وكان يتم الاعتماد عليه باللجنة الرئيسية في العديد من المباريات بالدوري الممتاز لدقته وخبرته الكبيرة.

امتلك مسيرة حافلة بالتميز والإنجازات داخل التحكيم في موسم 1993 ونجح في الصعود إلى الدرجة الأولى في موسم 2001، وأول مباراة له كانت في الدوري الممتاز بين إنبي والمصري في موسم 2003.

حصل الصباغ على الشارة الدولية في عام 2008 وقام بإدارة العديد من البطولات الهامة، بما في ذلك بطولة كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم الشاطئية 2017 في نيجيريا وهذه الإنجازات تعكس خبرته ومهارته في إدارة المباريات الدولية.

أدار الصباغ مباريات كثيرة لفريق الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغيرها من الفرق المصرية، وكانت آخر مباراة له بين إنبي والمصري في موسم 2018، مما يمثل نهاية مسيرة تحكيمية ناجحة.

كما عمل في لجنة الحكام لعدة سنوات، وكان المستشار القانوني للجنة الحكام، وعمل مع عدة رؤساء لجان حكام بارزين، مثل كابتن وجيه أحمد والخبير الإنجليزي كلاتنبرج والبرتغالي فيتور بيريرا، وأشرف على الكرة الشاطئية لمدة 4 سنوات.

وكان للكابتن وائل الصباغ دور مهم في إدارة الأزمات والملفات القانونية المتعلقة بالتحكيم في مصر.

