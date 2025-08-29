الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة يكشف عن الأندية الملزمة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيتو

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الأندية التي لها الحق في الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد، خلال الفترة المقبلة.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات تليفزيونية: وزارة الشباب والرياضة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن القرارات التنفيذية الخاصة بقانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2925، وذلك بعد الانتهاء من صياغته بالتعاون مع العديد من ممثلي الأندية والمتخصصين في القانون.

وأضاف: الأندية التي ستنتهي توفيق أوضاعها قبل يوم 31 أكتوبر 2025، ستكون ملزمة بالدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة طبقًا للوائح والقواعد الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي مع القرارات التنفيذية الخاصة بـ قانون الرياضة الجديد، أما الأندية التي لن تتمكن من توفيق أوضاعها قبل التاريخ السابق ذكره، ستستمر مجالس إداراتها في عملها، لكن لمدة عام واحد فقط بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة قانون الرياضة قانون الرياضة الجديد

مواد متعلقة

أشرف صبحي يبدأ أولى خطوات تطبيق قانون الرياضة الجديد

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

لطلاب الدور الثاني، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads