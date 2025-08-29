وزير الرياضة يكشف عن الأندية الملزمة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الأندية التي لها الحق في الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد، خلال الفترة المقبلة.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات تليفزيونية: وزارة الشباب والرياضة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن القرارات التنفيذية الخاصة بقانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2925، وذلك بعد الانتهاء من صياغته بالتعاون مع العديد من ممثلي الأندية والمتخصصين في القانون.

وأضاف: الأندية التي ستنتهي توفيق أوضاعها قبل يوم 31 أكتوبر 2025، ستكون ملزمة بالدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة طبقًا للوائح والقواعد الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي مع القرارات التنفيذية الخاصة بـ قانون الرياضة الجديد، أما الأندية التي لن تتمكن من توفيق أوضاعها قبل التاريخ السابق ذكره، ستستمر مجالس إداراتها في عملها، لكن لمدة عام واحد فقط بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

