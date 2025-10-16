الخميس 16 أكتوبر 2025
ترامب عن نزع سلاح حماس: لن نحتاج إلى الجيش الأمريكي

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، حركة حماس إلى إلقاء سلاحها، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تحتاج إلى تدخل الجيش الأمريكي.

وقال ترامب للصحفيين: "نريد من حركة حماس نزع سلاحها".

وقال مجددا إن حماس وافقت على نزع السلاح، مهددا الحركة الفلسطينية بتسوية المسألة إذا لم تفعل ذلك.

وأكد أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستتعلق بنزع السلاح.
 

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي".

وتابع: "ما يحدث مع حماس سيتم حسمه بسرعة".

وردا على مسألة رفات الرهائن، أفاد ترامب بأن حماس تحفر في الركام وداخل الأنفاق لإيجاد مزيد من الجثث.

وأمس الثلاثاء، صعّد الرئيس الأمريكي من لهجته ضد حماس، وخيّرها بين إلقاء السلاح أو التعامل مع هذه المسألة "بعنف"، وفق تعبيره.

وأكد أن الحركة الفلسطينية تحدثت مباشرة مع الإدارة الأمريكية وعلى أعلى المستويات.
 

