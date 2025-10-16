ترامب عن نزع سلاح حماس: لن نحتاج إلى الجيش الأمريكي

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، حركة حماس إلى إلقاء سلاحها، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تحتاج إلى تدخل الجيش الأمريكي.

وقال ترامب للصحفيين: "نريد من حركة حماس نزع سلاحها".

وقال مجددا إن حماس وافقت على نزع السلاح، مهددا الحركة الفلسطينية بتسوية المسألة إذا لم تفعل ذلك.

وأكد أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستتعلق بنزع السلاح.



وأضاف الرئيس الأمريكي أن "نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي".

وتابع: "ما يحدث مع حماس سيتم حسمه بسرعة".

وردا على مسألة رفات الرهائن، أفاد ترامب بأن حماس تحفر في الركام وداخل الأنفاق لإيجاد مزيد من الجثث.

وأمس الثلاثاء، صعّد الرئيس الأمريكي من لهجته ضد حماس، وخيّرها بين إلقاء السلاح أو التعامل مع هذه المسألة "بعنف"، وفق تعبيره.

وأكد أن الحركة الفلسطينية تحدثت مباشرة مع الإدارة الأمريكية وعلى أعلى المستويات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.