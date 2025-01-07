الثلاثاء 07 يناير 2025
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صحة ومرأة

يشبه الإنفلونزا، أهم أعراض فيروس HMPV المنتشر بالصين

فيروس الصين،فيتو
فيروس الصين،فيتو

أكدت وزارة الصحة والسكان أن أعراض فيروس الميتانيمو البشري HMPV، هي نفس أعراض الفيروسات التنفسية كالإنفلونزا والفيروس المخلوي.

 

أعراض فيروس HMPV 

وأشارت وزارة الصحة أن أهم أعراض فيروس HMPV تشمل:

١- سعال

٢-كحة

٣-ارتفاع في درجات الحرارة

 

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

 ووجهت وزارة الصحة نصائح بشأن  طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV، يجب أن يتم التعامل معه بنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في التعامل مع الفيروسات التنفسية الأخرى، ولا توجد أي إجراءات مختلفة، وتتمثل في:

١-غسل اليدين

٢- تنظيف الأسطح

٣- ارتداء الكمامة في حال ظهور أي أعراض تنفسية

٤-  التهوية الجيدة

٥- الحرص على تقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية المتوازنة.

 

والفيروس الرئوي البشري HMPV، هو فيروس تنفسي شائع يسبب التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي مثل نزلات البرد. وهو مرض موسمي يحدث عادة في الشتاء وأوائل الربيع، على غرار الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والإنفلونزا.

ولا يعد فيروس HMPV فيروسًا تم اكتشافه حديثًا، فقد تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تشير بعض الأدلة العلمية إلى أن الفيروس منتشر على نطاق واسع منذ عام 1958 على الأقل.

 

وينتمي فيروس HMPV إلى عائلة Pneumoviridae جنبًا إلى جنب مع فيروس RSV.

 

هل فيروس HMPV مشابه لفيروس COVID-19؟

 فيروس كورونا أو COVID-19 هو مرض معدي يسببه فيروس SARS-CoV-2. فيروس HMPV وفيروس SARS-CoV-2 متشابهان في بعض الجوانب منها:

يتسبب كلا الفيروسين في أمراض الجهاز التنفسي لدى الأشخاص من جميع الأعمار. 

 

وأكدت الأبحاث العلمية أن الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للخطر.

 

الأعراض متشابهة وتشمل الأعراض المرتبطة عادةً بفيروس HMPV السعال والحمى واحتقان الأنف وضيق التنفس وهذه هي أيضًا الأعراض التي تظهر على الأشخاص المصابين بفيروس COVID-19.

 

كما ينتشر كلا الفيروسين من شخص مصاب إلى آخرين من خلال إفرازات السعال والعطس والاتصال الشخصي وينتشران عن طريق لمس الأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروسات ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

 

طرق العلاج من فيروس HMPV 

 وأكد الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية أنه لا يوجد علاج محدد أو لقاح لـفيروس HMPV، ويتم  العلاج من  تخفيف الأعراض وتقديم الرعاية الداعمة مثل تناول مسكنات الألم وخوافض الحرارة وشرب سوائل بكميات كافية والالتزام بالراحة.

 

الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس HMPV

يمكن أن يسبب فيروس التهاب الرئوي البشري إصابة في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي لدى المرضى من جميع الأعمار

بينما  الأطفال الصغار وكبار السن يتطور الفيروس لديهم إلى التهاب القصيبات أو التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

 

ويمكن للمصابين  بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن ومرضي ضعف المناعة تجعل الأعراض أكثر حدة، بما في ذلك المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو بعد زراعة الأعضاء.

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