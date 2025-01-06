الصحة: فيروس الميتانيمو البشري HMPV المنتشر في الصين سبق اكتشافه عام 2001.. ليس سلالة من كورونا.. أعراضه تشبه الإنفلونزا.. ومرضى ضعف المناعة أكثر عرضة للمضاعفات

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن طبيعة فيروس الميتانيمو البشري HMPV، مشيرا إلى أنه فيروس تم اكتشافه عام 2001، وليس وباءا جديدًا أو سلالة جديدة من كوفيد كما يتردد، ويعتبر مثل باقي الفيروسات التنفسية مؤكدا أن معدلات انتشاره متوسطة.

أعراض فيروس الميتانيمو البشري HMPV

وأوضح أن أعراض فيروس الميتانيمو البشري HMPV، هي نفس أعراض الفيروسات التنفسية كالإنفلونزا والفيروس المخلوي وتشمل:

١- سعال

٢-كحة

٣-ارتفاع في درجات الحرارة

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV، يجب أن يتم التعامل معه بنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في التعامل مع الفيروسات التنفسية الأخرى، ولا توجد أي إجراءات مختلفة، وتتمثل في:

١-غسل اليدين

٢- تنظيف الأسطح

٣- ارتداء الكمامة في حال ظهور أي أعراض تنفسية

٤- التهوية الجيدة

٥- الحرص على تقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية المتوازنة.

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من جانبه أكد الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، أنه في الحالات الشديدة يمكن أن يسبب الفيروس التهاب في الشعب الهوائية أو التهاب رئوي خاصة فى الأطفال وكبار السن مثل فيروس الأنفلونزا.

وأشار إلى أن الفيروس ينتقل من خلال:

١- رذاذ السعال

٢- العطس من شخص مصاب

٣-الاتصال الشخصي المباشر مثل المصافحة

٤- لمس الأسطح الملوثة بالفيروس وبعدها لمس الفم الأنف أو العينين.

طرق العلاج من فيروس HMPV

وأكد الدكتور وجدي أمين أنه لا يوجد علاج محدد أو لقاح لـفيروس HMPV، ويتم العلاج من تخفيف الأعراض وتقديم الرعاية الداعمة مثل تناول مسكنات الألم وخوافض الحرارة وشرب سوائل بكميات كافية والالتزام بالراحة.

والفيروس الرئوي البشري HMPV، هو فيروس تنفسي شائع يسبب التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي مثل نزلات البرد. وهو مرض موسمي يحدث عادة في الشتاء وأوائل الربيع، على غرار الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والإنفلونزا.

ولا يعد فيروس HMPV فيروسًا تم اكتشافه حديثًا، فقد تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تشير بعض الأدلة العلمية إلى أن الفيروس منتشر على نطاق واسع منذ عام 1958 على الأقل.

وينتمي فيروس HMPV إلى عائلة Pneumoviridae جنبًا إلى جنب مع فيروس RSV.

هل فيروس HMPV مشابه لفيروس COVID-19؟

فيروس كورونا أو COVID-19 هو مرض معدي يسببه فيروس SARS-CoV-2. فيروس HMPV وفيروس SARS-CoV-2 متشابهان في بعض الجوانب منها:

يتسبب كلا الفيروسين في أمراض الجهاز التنفسي لدى الأشخاص من جميع الأعمار.

ومن المرجح أن يكون الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للخطر.

الأعراض متشابهة وتشمل الأعراض المرتبطة عادةً بفيروس HMPV السعال والحمى واحتقان الأنف وضيق التنفس وهذه هي أيضًا الأعراض التي تظهر على الأشخاص المصابين بفيروس COVID-19.

كما ينتشر كلا الفيروسين من شخص مصاب إلى آخرين من خلال إفرازات السعال والعطس والاتصال الشخصي وينتشران عن طريق لمس الأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروسات ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

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