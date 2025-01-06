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صحة ومرأة

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

فيروس الميتانيمو
فيروس الميتانيمو البشري HMPV

 كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن طبيعة فيروس الميتانيمو البشري HMPV، مشيرا إلى أنه فيروس تم اكتشافه عام 2001، وليس وباءا جديدًا أو سلالة جديدة من كوفيد كما يتردد، ويعتبر مثل باقي الفيروسات التنفسية مؤكدا أن معدلات انتشاره متوسطة.

 

أعراض فيروس الميتانيمو البشري HMPV 

 وأوضح أن أعراض فيروس الميتانيمو البشري HMPV، هي نفس أعراض الفيروسات التنفسية كالإنفلونزا والفيروس المخلوي وتشمل:

١- سعال

٢-كحة

٣-ارتفاع في درجات الحرارة

 

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

 وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV، يجب أن يتم التعامل معه بنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في التعامل مع الفيروسات التنفسية الأخرى، ولا توجد أي إجراءات مختلفة، وتتمثل في:

١-غسل اليدين

٢- تنظيف الأسطح

٣- ارتداء الكمامة في حال ظهور أي أعراض تنفسية

٤-  التهوية الجيدة

٥- الحرص على تقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية المتوازنة.

 والفيروس الرئوي البشري HMPV، هو فيروس تنفسي شائع يسبب التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي مثل نزلات البرد. وهو مرض موسمي يحدث عادة في الشتاء وأوائل الربيع، على غرار الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والإنفلونزا.

ولا يعد فيروس HMPV فيروسًا تم اكتشافه حديثًا، فقد تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تشير بعض الأدلة العلمية إلى أن الفيروس منتشر على نطاق واسع منذ عام 1958 على الأقل.

وينتمي فيروس HMPV إلى عائلة Pneumoviridae جنبًا إلى جنب مع فيروس RSV.

 

هل فيروس HMPV مشابه لفيروس COVID-19؟

 فيروس كورونا أو COVID-19 هو مرض معدي يسببه فيروس SARS-CoV-2. فيروس HMPV وفيروس SARS-CoV-2 متشابهان في بعض الجوانب منها:

يتسبب كلا الفيروسين في أمراض الجهاز التنفسي لدى الأشخاص من جميع الأعمار. 

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ومن المرجح أن يكون الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للخطر.

 

الأعراض متشابهة وتشمل الأعراض المرتبطة عادةً بفيروس HMPV السعال والحمى واحتقان الأنف وضيق التنفس وهذه هي أيضًا الأعراض التي تظهر على الأشخاص المصابين بفيروس COVID-19.

 

كما ينتشر كلا الفيروسين من شخص مصاب إلى آخرين من خلال إفرازات السعال والعطس والاتصال الشخصي وينتشران عن طريق لمس الأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروسات ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

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