على طريقة أفلام هوليوود، كيف فك رجال مباحث كرداسة لغز سرقة الملايين من داخل خزنة مصنع شهير

كان اليوم عاديًّا في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، لكن داخل مصنع الأحذية الشهير، المشهد كان مختلفا تمامًا يكتنفه الذهول والصدمة، خاصة عندما فتح صاحب المصنع باب مكتبه ليشاهد خزنة الأموال مفتوحة على مصراعيها وسرقة مبلغ 3 ملايين جنيه بداخلها.

ولاحظ صاحب المصنع أن الخزنة ليس بها أي كسر أو خلع، ولا حتى أثر لاقتحام، لا كسر في الأبواب أو النوافذ، ولا حتى أى علامة تشير إلى أن أحد تسلل من الخارج ودخل الى المكتب وسرق الأموال من داخل الخزنة، قفل المكتب مرة أخرى واستقل سيارته متوجها الى مركز شرطة كرداسة للبلاغ عن واقعة السرقة.

سرقة أموال من خزنة مصنع بكرداسة

وعندما وصل الى مركز شرطة كرداسة دخل الى مكتب المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، وروى له القصة التى قد تسبب فى توقف العمل داخل المصنع بسبب الأموال التي تم سرقتها، وعقب الإنتهاء من تحرير المحضر، شكل رئيس المباحث فريقًا من معاونية للتحري وكشف ملابسات الواقعة.

وبالفعل توجه فريق من رجال المباحث لمكان الواقعة وتم رفع جميع البصمات داخل المكتب، والتحفظ على كاميرات المراقبة داخل المصنع وبمحيط المصنع لتحديد هوية مرتكب الجريمة، واستمع الفريق لأقوال عمال المصنع، وأثناء الاستماع لأقوال أحد العمال بدا عليه التوتر الشديد.

خطة سرقة خزنة مصنع بكرداسة

وبإجراء التحريات عن العامل تبين أنه يمر بأزمة مالية حادة، دفعته للتخطيط من فترة لسرقة الخزنة مستغلًّا معرفته بتفاصيل المواعيد ونقاط الكاميرات، واتفق مع عدد من أصدقائه من خارج المصنع على تنفيذ السرقة بعد انتهاء الوردية، وجلسوا معا لوضع الخطة التى بدأت بالتسلل الى المكتب وتمكن من استنساخ نسخة من مفاتيح المكتب والخزنة، وتمكن من استخراج نسخة من المفاتيح.

وفي ليلة التنفيذ استغل العامل انتهاء الوردية من عملها، وانتظر باقي المتهمين خلف سور المصنع لمساعدتهم في التسلل، ثم توجهوا جميعًا الى المكتب وقاموا بفتح الخزنة واستولوا على جميع الأموال من داخلها، وخرجوا من المكتب، ثم وقاموا بإخفاء المبلغ داخل فى مكان أمن داخل المصنع وفورًا هاربين.

سقوط المتهمين بسرقة خزنة مصنع بكرداسة

وبتفريغ كاميرات المراقبة تمكن رجال المباحث من التأكد أن العامل هو المتورط الرئيسي في الجريمة، وخرجت مأمورية لضبطه، وبمواجته في البداية أنكر صلته بالجريمة، لكنه عندما شاهد أن الكاميرات رصدته انهار واعترف بتفاصيل الواقعة، مؤكدًا أنه استعان بثلاثة من أصدقائه لمساعدته في التنفيذ وتم ضبطهم جميعًا.

وقاد المتهمون رجال الشرطة إلى المكان الذي أخفوا فيه المبلغ المسروق، وكانت المفاجأة أن المال ما زال داخل المصنع نفسه، وتم العثور على المبلغ كامل، وإعادته إلى صاحبه، في وقت قياسي لم يتجاوز بضع ساعات من لحظة البلاغ.

وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

