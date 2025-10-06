الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في كرداسة

 أمرت نيابة الجيزة بحبس طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أحد شوارع منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكرداسة

 البداية كانت بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يلوحون بأسلحة نارية وبيضاء في أحد شوارع منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

 

وبعد الفحص، تبين أن الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت بلاغًا من أهالي المنطقة يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين داخل نطاق دائرة مركز شرطة كرداسة، دون وقوع إصابات. 

 

وأسفرت التحريات عن أن المشاجرة اندلعت بين شخصين من طرف، وأربعة أشخاص من الطرف الآخر، جميعهم مقيمون بالمنطقة ذاتها، وذلك إثر خلافات على أولوية المرور.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط أطراف الواقعة، وعثر بحوزتهم على بندقيتين خرطوش وثلاثة أسلحة بيضاء وعصا خشبية، فيما تبادل الطرفان الاتهامات أمام جهات التحقيق.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

