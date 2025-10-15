جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم توابيت عدد من الرهائن القتلى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتجه حاليًا إلى نقطة التقاء في شمال قطاع غزة، وذلك لتسلم عدد من توابيت الرهائن القتلى الذين كانوا محتجزين داخل القطاع.

تنفيذ بنود اتفاق غزة

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن العملية تُجرى بتنسيق إنساني كامل مع الصليب الأحمر، في إطار الترتيبات الجارية لتنفيذ بنود اتفاق غزة المتعلقة بتبادل الجثامين، مشيرًا إلى أن الاستلام سيتم وفق إجراءات أمنية وإنسانية دقيقة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تنفيذ مراحل اتفاق شرم الشيخ للسلام، الذي يتضمن تبادلًا للجثامين والمحتجزين بإشراف مصري وقطري وأمريكي، وسط تأكيدات إسرائيلية وفلسطينية على أهمية الالتزام بالبنود الإنسانية للاتفاق.

القسام تعلن تسليم جثتين من الأسرى الإسرائيليين

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس" اليوم، تسليم جثتين من جثامين الأسرى الإسرائيليين الساعة 10 مساء.

وقالت القسام عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تلجرام"، مساء اليوم، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة عند الساعة 10 مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.