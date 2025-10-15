الخميس 16 أكتوبر 2025
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم توابيت عدد من الرهائن القتلى

الصليب الأحمر، فيتو
الصليب الأحمر، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتجه حاليًا إلى نقطة التقاء في شمال قطاع غزة، وذلك لتسلم عدد من توابيت الرهائن القتلى الذين كانوا محتجزين داخل القطاع.

 

تنفيذ بنود اتفاق غزة

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن العملية تُجرى بتنسيق إنساني كامل مع الصليب الأحمر، في إطار الترتيبات الجارية لتنفيذ بنود اتفاق غزة المتعلقة بتبادل الجثامين، مشيرًا إلى أن الاستلام سيتم وفق إجراءات أمنية وإنسانية دقيقة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تنفيذ مراحل اتفاق شرم الشيخ للسلام، الذي يتضمن تبادلًا للجثامين والمحتجزين بإشراف مصري وقطري وأمريكي، وسط تأكيدات إسرائيلية وفلسطينية على أهمية الالتزام بالبنود الإنسانية للاتفاق.

 

القسام تعلن تسليم جثتين من الأسرى الإسرائيليين 

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس" اليوم، تسليم جثتين من جثامين الأسرى الإسرائيليين الساعة 10 مساء.

وقالت القسام عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تلجرام"، مساء اليوم، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة عند الساعة 10 مساء.

بعد كشف جماعة أبو شباب، ظهور ميليشيا جديدة متعاونة مع الاحتلال في شمال غزة (فيديو)

إسرائيل تتسلم رفات 4 محتجزين من غزة

 

