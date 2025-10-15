نجاة وزير الدفاع الأمريكي من موت محقق على متن طائرته فوق المحيط الأطلسي

أعلن البنتاجون أن طائرة وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيت، اضطرت إلى الهبوط اضطراريًا في المملكة المتحدة، وذلك نتيجة ظهور صدع في الزجاج الأمامي للطائرة أثناء رحلتها.

سلامة الطاقم والركاب

وأكد المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية أن جميع من كانوا على متن الطائرة بخير، مشيرًا إلى أن الهبوط جرى بسلاسة دون أي إصابات أو مخاطر أمنية.

خلفية حادث طائرة وزير الحرب الأمريكي

وأوضح البيان، أن الطائرة كانت في طريقها لاستكمال جولة رسمية عندما رُصد الخلل الفني، فتم اتخاذ قرار الهبوط في أحد المطارات البريطانية كإجراء احترازي لضمان السلامة.

وأضاف أن الفريق الفني بدأ بالفعل فحص الطائرة لتحديد أسباب الصدع وإجراء الصيانة اللازمة قبل استئناف الرحلة.

أفادت تقارير أن طائرة من طراز C-32 تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحمل وزير الدفاع بيت هيجسيث، أعلنت حالة الطوارئ أثناء الطيران فوق المحيط الأطلسي، وفقًا لبيانات تتبع الرحلات الجوية وتقارير مبكرة متعددة.

هبطت الطائرة، التي كانت تحلق على ارتفاع عالٍ، إلى حوالي 10,000 قدم، ثم عكست مسارها عائدةً إلى المملكة المتحدة، وأشارت البيانات إلى وجود مشكلة خطيرة على متنها، كما بدأت الطائرة تُصدر صافرة الإنذار بالرقم 7700، وهو رمز جهاز الإرسال والاستقبال المُستخدم دوليًا للإشارة إلى حالات طوارئ عامة، مثل عطل في المحرك أو حريق أو أزمة طبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.