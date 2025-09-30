الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
خارج الحدود

وزير الحرب الأمريكي: الاستعداد للحرب هو طريق ضمان السلام ونعالج ضعف جيشنا

وزير الحرب الأمريكي،
وزير الحرب الأمريكي، فيتو

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أن ضمان السلام يبدأ من الاستعداد الجاد للحرب، مشددًا على أن الحفاظ على قوة الردع يتطلب جاهزية كاملة واستعداد دائم.

إصلاحات داخل الجيش الأمريكي

وأوضح الوزير أن الإدارة العسكرية بصدد إجراء تغييرات جوهرية لمعالجة أوجه الضعف داخل الجيش الأمريكي، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير قدراته.

معايير جديدة لاختيار القيادات

وكشف وزير الحرب الأمريكي أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا جديدًا ومعايير أكثر صرامة في اختيار قادة البنتاجون، بما يضمن كفاءة القيادات العسكرية في مواجهة التحديات العالمية.

وأكد وزير الحرب الأمريكي: لن نقبل بتعيين جنرالات يعانون من السمنة.

في سياق اَخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام.

ترامب يحذر حماس من رفض مقترحاته 

وأضاف ترامب: أمام حماس 3 أو 4 أيام للرد وإذا رفضت الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله.

وتسلمت حركة حماس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقوم بدراستها للرد عليها.

