رياضة

رئيس لجنة الحكام السابق: هدف بيراميدز الأول خطأ تحكيمي من روخاس

خافيير روخاس، فيتو
خافيير روخاس، فيتو

خافيير روخاس، انتقد الحكم الدولي رئيس لجنة الحكام السابق ياسر عبد الرؤوف الإسباني خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.

 

روخاس حكم ضعيف

وقال ياسر عبد الرؤوف إن الحكم الإسباني ضعيف فنيا ولا يليق بمباراة بحجم ديربي الأهلي وبيراميدز، مشددا على أن  اختياره كان خطأ من البداية من لجنة الحكام.

ياسر عبد الرؤوف، فيتو
ياسر عبد الرؤوف، فيتو

روخاس تقديره للأخطاء سيئ

وتابع ياسر عبد الرؤوف، روخاس لديه مشكلة كبيرة في تقدير الأخطاء، واحتسب فاولات خاطئة ضد الريقين لا تستدعي احتسابها من الأساس، كان أبرزها الخطأ الذي احتسبه لصالح بيراميدز وجاء منه الهدف الأول، الكرة ليست فاول وهو خطأ تحكيمي نتج عنه الهدف الأول لبيراميدز

وتحدث عبد الرؤوف عن خطأ احتسبه الحكم الاسباني ضد تريزيجيه في كرة مشتركة كانت فرصة إنفراد للأهلي، والكرة ليست خطأ على تريزيجيه

وأختتم ياسر عبد الرؤوف لا أجد تفسير لاستقدام حكم تعرض لكثير من النقد في مباراة الفريقين الموسم الماضي، والكل اجمع على سوء مستواه 

فاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 6، قبل أن يعود نفس اللاعب ويعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 68.

