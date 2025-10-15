الخميس 16 أكتوبر 2025
رياضة

تعديل مواعيد 3 مباريات لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال ديسمبر

لاعبو ليفربول
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تعديل مواعيد 3 مباريات للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، خلف آرسنال الذي يحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة، ويأتي توتنهام في المركز الثالث بـ14 نقطة.

وأكد الموقع الرسمي لنادي ليفربول المواعيد الجديدة للمباريات حيث يواجه يواجهون سندرلاند يوم الأربعاء 3 ديسمبر الساعة 9:15 بتوقيت مصر، ومع ليدز يونايتد يوم السبت 6 ديسمبر الساعة 6:30 بتوقيت مصر، وضد توتنهام هوتسبير يوم السبت 20 ديسمبر الساعة 6:30 بتوقيت مصر.

وكان ليفربول قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بعد احتلاله المركز الأول بـ84 نقطة، وجاء آرسنال ثانيًا بـ74 نقطة ومانشستر سيتي ثالثًا بـ71 نقطة.

ليفربول يتلقى صدمة جديدة بغياب أحد لاعبيه حتى نهاية العام

 

فيما تلقى نادي ليفربول الإنجليزي، صدمة جديدة بعد تأكد غياب أحد لاعبيه حتى نهاية العام الحالي، بسبب تعرضه لإصابة خطيرة.

ووفقًا لـ"ليفربول دوت كوم" فإنه من المقرر أن يغيب جايدن دانس مهاجم ليفربول الشاب عن صفوف الفريق حتى نهاية العام، بعدما تعرض اللاعب صاحب الـ19 عامًا لإصابة في أوتار الركبة أثناء تنفيذه ركلة حرة خلال مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون تحت 21 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.

وأكدت الفحوصات الطبية خطورة الإصابة التي تعرض لها جايدن دانس، والذي سيضطر للغياب عن صفوف ليفربول لفترة طويلة بسبب هذه الإصابة.

وقال روب بيج مدرب فريق ليفربول تحت 21 عامًا لصحيفة "ليفربول إيكو": "قد يبتعد دانس عن ليفربول لشهرين، لن تكون عودته سريعة، إنها انتكاسة له لكنه متفائل جدًا بكل شيء في الحياة وخاصة كرة القدم".

وأضاف: "إذا كان هناك من يستطيع تجاوز هذه النكسة فهو اللاعب بلا شك، يحظى بدعم كامل من الفريق الطبي ومني ومن جميع الموظفين، يتجاوز الأمر".

وشارك دانس في 10 مباريات مع الفريق الأول لـ ليفربول وسجل 3 أهداف، ولعب مباراة ساوثهامبتون في دور الـ32 من كأس كاراباو مؤخرًا.

الجريدة الرسمية