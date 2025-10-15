مدرب دورتموند يرشح بايرن ميونخ للفوز بكلاسيكو ألمانيا

يتواجه بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، اللذان يتمتعان ببداية خالية من الهزائم في الدوري الألماني، في قمة الجولة السابعة على ملعب أليانز أرينا يوم السبت المقبل.

مدرب دورتموند يرشح بايرن للفوز

وقبل هذا اللقاء الثقيل، تحدث المدرب الحالي لدورتموند والسابق لبايرن، نيكو كوفاتش، عن كلاسيكو ألمانيا في حوار نقله الموقع الرسمي لرابطة البوندسليجا.

واستهل كوفاتش الحوار بتسليط الضوء على تصريحه السابق بأن البايرن هو المرشح للفوز: "نحن نادٍ كبير، يجب أن يُقال هذا، لكن بايرن هم أبطال الأرقام القياسية، هم الفريق صاحب الألقاب الأكثر بفارق كبير، لديهم لاعبون من طراز عالٍ جدًا ومكلفون، نحن أيضًا لدينا لاعبون جيدون جدًا، ولهذا السبب، أنا أؤمن بأننا فريق من الطراز الرفيع، لكن بايرن في مستوى آخر، النتائج تظهر ذلك أيضًا، ويجب أن يقال هذا، لا نريد أن نضخم شيئًا غير موجود، نحن جيدون، لكن بايرن أفضل حاليًا، ولهذا السبب، بايرن هو المرشح الأول".



وعلق على تصريح فنسنت كومباني الذي قال إن المستوى الحالي لا يهم: "نعم، بالطبع (أتفق معه)، كل مباراة لها قصتها الخاصة، وهذه مباراة مهمة جدًا، آمل أن يكون الجميع من كلا الجانبين لائقين، لكي تكون بالفعل مباراة قمة، الكثير يمكن أن يحدث في المباراة، وأنا أتفق مع ذلك تمامًا، لكن يجب ألا تتجاهل حقيقة أن بايرن متواجد في الصدارة لسبب وجيه، هم الأول في دوري الأبطال، والأول في البوندسليجا، هذا يعني أنه يحاول التقليل من شأن ذلك قليلًا، لكني كنت في هذا المجال لفترة طويلة جدًا ولن أنخدع بذلك".

وبعد تدريبه لكلا الفريقين، تحدث عن اختلاف خوض المواجهة مع كل فريق: "لا، لا توجد اختلافات، بغض النظر عن الجانب الذي تقف فيه، هناك توتر معين، عصبية معينة، وإحساس بالتوقع، أنت تعرف بالضبط مدى أهمية هذه المباراة، سواء لكل فرد أو للمدرب، ولهذا السبب لا يوجد فرق، سواء كنت أسود وأصفر أو كنت سابقًا بالأحمر".

