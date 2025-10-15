الخميس 16 أكتوبر 2025
تعرف على راتب دي يونج في عقده الجديد مع برشلونة

دي يونج
دي يونج

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، رسميًا عن تأمين مستقبل أحد أبرز ركائزه في خط الوسط، بتمديد عقد النجم الهولندي فرينكي دي يونج.

راتب دي يونج الجديد

ويقضي الاتفاق الجديد باستمرار دي يونج مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2029، ليضع بذلك حدًا للتكهنات التي رافقت مستقبله.

وسيتقضى دي يونج راتب سنوي من 9-10 ملايين يورو صافي بدون الضرائب.

ويأتي تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي وصل إلى "كامب نو" في عام 2019 قادمًا من أياكس أمستردام، ليُضاف إلى سلسلة التمديدات الناجحة التي أجراها البارسا مؤخرًا لنجومه الشباب، ومنهم لامين يامال، كوبارسي، بالدي، جافي، وبيدري.

 

الجريدة الرسمية