إعلام عبري: توقعات بتسليم حماس رفات 5 جثامين من الرهائن لإسرائيل اليوم

أفادت تقارير عبرية بأنه من المتوقع أن تسلّم حركة حماس الليلة رفات خمسة من الأسرى الإسرائيليين ضمن التفاهمات الجارية بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، في إطار الجهود المستمرة لتبادل الجثامين واستكمال تنفيذ بنود اتفاق غزة.

حماس تسلم رفات 5 أسرى إسرائيليين

وأوضحت التقارير أن الرفات تعود لخمسة أسرى إسرائيليين فقدوا خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الثانية من التفاهمات الخاصة بتبادل الجثامين والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

جهود مصرية قطرية تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل

وأضافت المصادر أن الجهود المصرية والقطرية مستمرة لتثبيت الهدوء ودفع مسار تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانبين الفلسطيني أو الإسرائيلي حتى اللحظة حول تفاصيل عملية التسليم.

ودخل فريق تركي مع معدات إلي قطاع غزة للمساعدة في تحديد مواقع جثث المحتجزين الإسرائيليين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: نأمل أن يتوج اتفاق وقف إطلاق النار بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

كما أعرب أردوغان قبل وقت سابق عن أمله في أن يشكل الإعلان الرباعي الذي وقّعته بلاده مع الولايات المتحدة ومصر وقطر، منطلقًا لترسيخ سلام دائم واستقرار شامل في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.