تحصين 737 رأسًا من الماشية ضد الطاعون في حملة بيطرية بالإسماعيلية

تواصل مديرية الطب البيطري، جهودها المكثفة ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، حفاظًا على الثروة الحيوانية والصحة العامة ودعمًا لقطاع الإنتاج الحيواني.

تنظيم حملة توعية للمواطنين

ونظمت مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتور زكريا السيد هاشم مدير عام مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، حملة لتوعية المواطنين بخطورة مرض طاعون المجترات الصغيرة، وشرح أهمية الإقبال على لجان التحصين، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها المديرية من تأمين على الماشية، وترقيم وتسجيل، وتحصينات دورية، وذلك في نطاق وحدة المحسمة البيطرية بالقصاصين، وبإشراف دكتور إسلام إبراهيم مدير وحدة المحسمة البيطرية.

جانب من جهود الطب البيطري بالإسماعيلية،فيتو

لجنة التحصين تباشر أعمالها في القرى

كما تم إطلاق حملة توعوية مماثلة بنطاق ك ١٩ بأبو خليفة بالقنطرة غرب، مصاحبةً للجنة التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، لتعريف المربين بأهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض وتحسين الإنتاج من الألبان واللحوم، تحت إشراف دكتورة ريهام إسماعيل طبيبة الإرشاد البيطري بالقنطرة غرب.

وواصلت لجان التحصين أعمالها الميدانية في جميع مراكز المحافظة، حيث تم تحصين ٤٤٤ رأسًا من الأغنام

٢٩٣ رأسًا من الماعز بإجمالي ٧٣٧ رأسًا.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، انطلاقًا من مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، كما تناشد المديرية المربين التعاون والإقبال على لجان التحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية، ودعمًا للتنمية المستدامة في قطاع الإنتاج الحيواني.

