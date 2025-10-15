الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحصين 737 رأسًا من الماشية ضد الطاعون في حملة بيطرية بالإسماعيلية

جانب من جهود الطب
جانب من جهود الطب البيطري بالإسماعيلية، فيتو

تواصل مديرية الطب البيطري، جهودها المكثفة ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، حفاظًا على الثروة الحيوانية والصحة العامة ودعمًا لقطاع الإنتاج الحيواني. 

الإعلان عن البوستر الرسمي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الـ 25

36 مرشحا تقدموا بأوراق الترشح لانتخابات النواب في الإسماعيلية

 

تنظيم حملة توعية للمواطنين 

ونظمت مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتور زكريا السيد هاشم مدير عام مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، حملة لتوعية المواطنين بخطورة مرض طاعون المجترات الصغيرة، وشرح أهمية الإقبال على لجان التحصين، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها المديرية من تأمين على الماشية، وترقيم وتسجيل، وتحصينات دورية، وذلك في نطاق وحدة المحسمة البيطرية بالقصاصين، وبإشراف دكتور إسلام إبراهيم مدير وحدة المحسمة البيطرية.

 

جانب من جهود الطب البيطري بالإسماعيلية،فيتو
جانب من جهود الطب البيطري بالإسماعيلية،فيتو
جانب من جهود الطب البيطري بالإسماعيلية،فيتو
جانب من جهود الطب البيطري بالإسماعيلية،فيتو

لجنة التحصين تباشر أعمالها في القرى 

كما تم إطلاق حملة توعوية مماثلة بنطاق ك ١٩ بأبو خليفة بالقنطرة غرب، مصاحبةً للجنة التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، لتعريف المربين بأهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض وتحسين الإنتاج من الألبان واللحوم، تحت إشراف دكتورة ريهام إسماعيل طبيبة الإرشاد البيطري بالقنطرة غرب. 

جانب من جهود الطب البيطري بالإسماعيلية،فيتو
جانب من جهود الطب البيطري بالإسماعيلية،فيتو
جانب من جهود الطب البيطري بالإسماعيلية،فيتو
جانب من جهود الطب البيطري بالإسماعيلية،فيتو

وواصلت لجان التحصين أعمالها الميدانية في جميع مراكز المحافظة، حيث تم تحصين ٤٤٤ رأسًا من الأغنام 
 ٢٩٣ رأسًا من الماعز بإجمالي ٧٣٧ رأسًا. 

وأكدت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، انطلاقًا من مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، كما تناشد المديرية المربين التعاون والإقبال على لجان التحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية، ودعمًا للتنمية المستدامة في قطاع الإنتاج الحيواني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطب البيطري بالاسماعيلية الثروة الحيوانية الثروة الداجنة تحصين الماشية محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية

مواد متعلقة

الإعلان عن البوستر الرسمي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الـ 25

36 مرشحا تقدموا بأوراق الترشح لانتخابات النواب في الإسماعيلية

وكيل أوقاف الإسماعيلية يشدد على تحديث قاعدة البيانات شهريًا بالمساجد

تحرير 131 مخالفة خلال حملة لمراقبة الأغذية بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة

التعليم الفني كما يجب أن يكون، 10 معلومات عن المدرسة الزراعية الثانوية بالواحات

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية