منتخب المغرب للشباب يواجه فرنسا الليلة في نصف نهائي مونديال الشباب

تترقب جماهير كرة القدم العربية والمغربية بشكل خاص، مباراة منتخب المغرب للشباب أمام نظيره المنتخب الفرنسي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الليلة على ملعب إلياس فيجيروا براندر، بالعاصمة التشيلية سانتياجو، في نصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في دولة تشيلي.

شباب المغرب يسعى لإنجاز تاريخي جديد

يدخل منتخب المغرب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار رائع ومشرف في البطولة، حيث تألقوا أداءً ونتيجة، ونجحوا في بلوغ المربع الذهبي عن جدارة.

ويطمح المنتخب المغربي إلى تحقيق إنجاز تاريخي جديد بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه.

أما منتخب فرنسا، فيسعى بدوره إلى بلوغ النهائي ومواصلة المنافسة على اللقب، ما يجعل المواجهة بين الطرفين مثيرة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

منتخب فرنسا للشباب، فيتو

موعد مباراة المغرب وفرنسا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة منتخب المغرب للشباب أمام نظيره الفرنسي في تمام الحادية عشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية، كما تنقلها قناة بي إن سبورت المجانية المفتوحة على الهواء مباشرة.

المغرب يتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب للمرة الثانية

جدير بالذكر، أن منتخب المغرب سبق له التأهل لنصف نهائي مونديال الشباب نسخة عام 2005، التي أقيمت في هولندا، وخسر أسود الأطلسي أمام نيجيريا 3-0، وحقق حينها المركز الرابع بعدما خسر أمام البرازيل 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يبلغ فيها أسود الأطلسي نصف نهائي المونديال.

