24 لاعبا في قائمة المصري لمباراة الاتحاد الليبي بذهاب الكونفيدرالية

أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى ليبيا استعدادًا  لمباراته أمام مضيفه فريق الاتحاد الليبي  والمقرر إقامتها في الثامنة مساء  الجمعة المقبل في السابعة مساء بتوقيت العاصمة طرابلس  -  على إستاد طرابلس الدولي  ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها الثالثة والعشرين.

 

24 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة الاتحاد الليبي في الكونفيدرالية

وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

حراسة المرمى:  عصام ثروت،  محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد  ، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم،  أحمد أيمن منصور،  عمرو سعداوي.

خط الوسط: حسن علي، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم،  .ميدو جابر، أحمد القرموطي، عمر الساعي، مصطفى أبو الخير، حسين فيصل، منذر طمين، أحمد علي عامر، بونور موجيشا.

خط الهجوم: محمد الشامي، صلاح محسن، كينجسلي إيدوو.

 

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

ويلتقي فريق المصري ومضيفه فريق الاتحاد الليبي في الثامنة مساء الجمعة الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري على استاد طرابلس الدولي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

الجريدة الرسمية