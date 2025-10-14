بعد تصريحاته المثيرة، طارق مصطفى يقاضي احمد ياسر

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق اهلي بنغازي مقاضاة أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي السابق بسبب ما صدر منه تصريحات مثيرة للجدل.

طارق مصطفى يشكو احمد ياسر

ونشر طارق مصطفى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" وكلت الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد اللاعب أحمد ياسر بسبب تجاوزه في حقي بعبارات مسيئة علي قناة تلفزيونية.

وقال أحمد ياسر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن طارق مصطفى كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي لاشراكهم في المباريات، وان هذا الأمر هو شاهد عليه ويعلمه جيدا، ومن بعض اللاعبين في صفوف فريق البنك الأهلي، ويتحدى من ينكر ذلك.

طارق مصطفى مديرا فنيا لأهلي بنغازي

أعلن نادي الأهلي بنغازي التعاقد رسميا مع المدرب المصري طارق مصطفى ليتولى مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد رحيله عن البنك الاهلي.



ونشر أهلي بنغازي بيانًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل رحب فيه بالمدرب الجديد.

وأكد نادي أهلي بنغازي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحضيرات المكثفة للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها نهائيات كأس ليبيا والموسم الجديد من الدوري الليبي الممتاز حيث يسعى "أبناء بنغازي" لتحقيق نتائج مميزة تعكس طموح جماهيرهم

