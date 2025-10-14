انضمام ثلاثي المنتخب الي تدريبات المصري استعدادا لللكونفدرالية صور

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الثلاثاء بالقاهرة، عودة ثلاثي منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والثلاثي هم كريم العراقي وميدو جابر وعمر الساعي.

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

ويلتقي فريق المصري ومضيفه فريق الاتحاد الليبي في الثامنة مساء الجمعة الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري على استاد طرابلس الدولي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

طاقم تحكيم جابوني لمباراة الاتحاد الليبي والمصري بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة المباراة.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الجابون كلا من: تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أموس ندونج، ومساعد الحكم الثاني أوريل أوندو، فيما يتولى خوزيه أبا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى سيبيت ليبراتو من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الصومالي عويس أحمد مهام مراقبة التحكيم.

