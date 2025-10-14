محمد موسى يترأس بعثة المصري في طرابلس

كلف مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، الدكتور محمد موسى، عضو المجلس والمشرف على الفريق الأول، برئاسة بعثة النادي المتجهة إلى طرابلس غدًا الأربعاء لمواجهة الاتحاد الليبي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني بالكونفيدرالية والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد طرابلس الدولي.



هذا وقد حرص الدكتور محمد موسى على التنسيق مع محمود جابر، المدير الإداري، لترتيب كافة التفاصيل المتعلقة بالسفر والإقامة وملاعب التدريب، لتوفير أفضل الظروف للفريق.

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

ويلتقي فريق المصري ومضيفه فريق الاتحاد الليبي في الثامنة مساء الجمعة الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري على استاد طرابلس الدولي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وشهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الثلاثاء بالقاهرة، عودة ثلاثي منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والثلاثي هم كريم العراقي وميدو جابر وعمر الساعي.

طاقم تحكيم جابوني لمباراة الاتحاد الليبي والمصري بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة المباراة.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الجابون كلا من: تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أموس ندونج، ومساعد الحكم الثاني أوريل أوندو، فيما يتولى خوزيه أبا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى سيبيت ليبراتو من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الصومالي عويس أحمد مهام مراقبة التحكيم.

